España
Sucesos

La Policía investiga la muerte de una menor de 13 años y un joven de 20 en Logroño

Las pesquisas apuntan a que ambos se precipitaron de forma voluntaria desde la obra de un edificio. La familia de la niña había denunciado su desaparición horas antes de este trágico desenlace

Víctor Espuelas
Logroño -
La Policía Nacional investiga la muerte de una menor de 13 años y un joven de 20 en Logroño. Sus cuerpos han aparecido esta madrugada “sin signos de violencia” junto a una obra de un edificio en el número 27 de la calle Marqués de Larios, de acuerdo a la información de la Delegación del Gobierno en La Rioja. La investigación apunta a que ambos se precipitaron de forma voluntaria desde lo alto de la estructura del inmueble. Según ha podido saber EL PAÍS, la familia de la niña había denunciado su desaparición horas antes del trágico desenlace.

Las cámaras de seguridad de la empresa constructora revelan que ambos se adentraron en las obras a eso de las 23.30 horas después de impactar una furgoneta contra la valla protectora del recinto. Una vez dentro, subieron por las escaleras del inmueble para precipitarse al vacío. Al llegar los agentes se encontraron los cuerpos sin vida de ambos, que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para practicarles la autopsia.

Al lugar de los hechos también se desplazó personal del Servicio Riojano de Salud, así como el Equipo de Respuesta a la Emergencia (ERIE) psicosocial para atender a los familiares de las víctimas.

Unas horas antes la familia de la menor había presentado una denuncia ante su desaparición. De acuerdo a la información publicada por diario La Rioja, este joven rumano, vecino de Logroño, y la menor, residente en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenían una relación que no era bien vista por su familia por la diferencia de edad.

