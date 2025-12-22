Ir al contenido
_
_
_
_
Elecciones Extremadura
En directo
El director de EL PAÍS, Jan Martínez AhrensVídeo: EPV
ELECCIONES EXTREMEÑAS

Jan Martínez Ahrens: “El voto en Extremadura se ha escorado con fuerza hacia la derecha”

El director de EL PAÍS analiza las claves que dejan las elecciones extremeñas, donde el resultado extraordinario de Vox, con un discurso durísimo, lo sitúa en una posición de fuerza para negociar con el PP

Jan Martínez Ahrens
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los pasos que dimos

Jan Martínez Ahrens
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez: “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”

Jan Martínez Ahrens / Carlos E. Cué | Madrid

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | Gallardo, tras el batacazo electoral del PSOE: “El resultado es malo, muy malo”
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
_
_