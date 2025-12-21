Ir al contenido
Elecciones Extremadura
En directo
ELECCIONES EXTREMEÑAS

Las elecciones extremeñas 21D, en directo | Programa Especial Vídeo

Cierran los colegios y empieza el escrutinio: sigue con EL PAÍS la noche electoral con el análisis de nuestros especialistas y todos los sondeos y resultados minuto a minuto

El País
EL PAÍS emite un programa especial en directo para informar de los resultados de las elecciones en Extremadura y seguir las reacciones de María Guardiola, actual presidenta y candidata del Partido Popular, Miguel Ángel Gallardo, aspirante del PSOE extremeño, Óscar Fernández, candidato de Vox, e Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. El seguimiento de la noche electoral contará también con el análisis de los especialistas del periódico, así como de la Cadena SER y HuffPost.

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura

Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | Cierran los colegios electorales en Extremadura y comienza el escrutinio

El País

Cinco cifras clave para seguir el escrutinio en las elecciones de Extremadura del 21D

Ángel Munárriz | Mérida (Badajoz)

