Las elecciones extremeñas 21D, en directo | Programa Especial Vídeo
Cierran los colegios y empieza el escrutinio: sigue con EL PAÍS la noche electoral con el análisis de nuestros especialistas y todos los sondeos y resultados minuto a minuto
EL PAÍS emite un programa especial en directo para informar de los resultados de las elecciones en Extremadura y seguir las reacciones de María Guardiola, actual presidenta y candidata del Partido Popular, Miguel Ángel Gallardo, aspirante del PSOE extremeño, Óscar Fernández, candidato de Vox, e Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. El seguimiento de la noche electoral contará también con el análisis de los especialistas del periódico, así como de la Cadena SER y HuffPost.
