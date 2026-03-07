Pedro Pascual (Por Ávila): “¿Qué pintan los líderes nacionales de campaña en Castilla y León si las competencias son nuestras?”

Pedro Pascual, candidato a las elecciones de Castilla y León por Por Ávila, en la capital abulense.

El candidato de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual (61 años), retrasa la entrevista porque lo paran por la calle. Llegan las elecciones del 15 de marzo y el partido provincialista busca conservar su procurador y sueña con obtener otro. Pascual condena el desembarco de líderes nacionales en un territorio “olvidado” y reniega del PP, en la presidencia de la comunidad desde 1987, con mando en sanidad, educación y políticas sociales.

Pregunta: ¿Cómo colar la agenda de Ávila en un mundo en llamas y un país polarizado?

Respuesta: Fácil, la gente está cansada de Gobiernos centrales y autonómicos, el PP lleva casi 40 años y Ávila es la gran olvidada. Nuestras reivindicaciones siguen calando, tenemos muchas necesidades. Estamos en el centro de la Península y nos lastran las comunicaciones, la Sanidad… sobre todo las competencias autonómicas pese a ser un baluarte del PP.

P: ¿Qué aporta Por Ávila en las Cortes?

R: Nunca se ha oído hablar tanto de Ávila, está presente en las Comisiones y los Plenos. Ahora la gente sabe que existen las Cortes, antes votaban en clave nacional, hemos manifestado que muchas competencias dependen de la Junta.

P: Llevan en política autonómica desde 2019 y también ostentan la alcaldía de Ávila. ¿Cómo logran esa confianza?

R: Trabajando. En la primera legislatura sacamos 11 concejales en el Ayuntamiento y hemos revalidado con más votos. Tenemos cinco diputados en la Diputación, más de 20 alcaldes y más de 100 concejales. Seguimos revalidando el procurador aunque es difícil, la gente valora quién lucha por sus intereses sin borrarnos de Castilla y León, lo bueno para la comunidad tiene nuestro apoyo.

Pedro Pascual en Ávila. Álvaro García

P: Como escisión del PP, ¿cómo ven a sus excompañeros de siglas?

R: ¡Qué escisión ni qué historias!, somos abulenses, caben progresistas o conservadores. Los fundadores eran militantes del PP pero la mayoría [de militantes] no. Nos votan de todas las ideologías, prima la provincia y no somos ni conservadores ni progresistas, queremos salir del olvido.

P: “Los localistas disfrazan su irrelevancia al ser una opción sin repercusión”, afirmó Carlos García, presidente del PP de Ávila, ante Feijóo.

R: Irrelevancia la suya, había pocos de Ávila y muchos autobuses. Nuestras iniciativas se han ido aprobando pero las presentan ellos. Llevan 40 años y ahora presentan 1.000 medidas. ¿No han podido hacerlas antes? Ya está bien de reírse de los abulenses. Queda muchísimo, somos muy pesados. Que la Sanidad, la Educación o las comunicaciones estén como están… No tenemos ni un kilómetro de autovía autonómico ni un túnel. Solo se acuerdan de Ávila en campaña, el Estado igual y estamos al lado de Madrid.

P: Ávila es una provincia conservadora y agraria y ustedes tienen mayoría urbana. ¿Cómo se llega a ese voto tan inclinado hacia Vox?

R: Nacimos en 2019 y estamos llegando al 40% de la provincia. Defendemos la igualdad de oportunidades y el emprendimiento rural. Hay mucha polarización. He vivido la experiencia de PP y Vox y no hay mejoras, han pasado años instando al Gobierno con la identidad de género, cambio climático, Memoria Histórica, migración… son sus únicos puntos, no entiendo que los jóvenes no investiguen más para votar. Vamos a centrarnos en la comunidad y en Ávila. Vienen de campaña líderes nacionales, qué pintan si las competencias son nuestras. La mayor preocupación es la Sanidad, competencia autonómica, ellos hablan por hablar. Donde no hay mata no hay patata.

P: ¿Cómo leen los resultados de Extremadura y Aragón?

R: No son equiparables, están retrasando los pactos porque si son entre Feijóo y Abascal van a tener un cacao… será lo mismo votar al PP y a Vox. Les va a pillar el carro pero a mí me importan Ávila y Castilla y León.

P: ¿Temen que el electorado conservador se refugie en el PP o Vox?

R: Para nada, no tenemos nada que ver. Ambos se olvidan de Ávila, van con todo a nivel nacional con polarización. Que se preocupen por la sanidad, la Formación Profesional o los incendios.

P: ¿A quién prefieren apoyar, al PP o al PSOE?

R: No tenemos líneas rojas, nos abrimos al diálogo pero salimos escaldados con el PP y lo que pedíamos lo hacen aunque nos llamaban mercaderes y chantajistas. Resulta que era necesario. Necesitamos que se ejecuten los Presupuestos con luz y taquígrafos. Si no, nanay. Llevo siete años en política y no me fio de nadie. Si nos mandan a la oposición, seremos más reivindicativos si cabe.

P: ¿Qué pasaría si no lograran representación para las Cortes? ¿Contemplan mirar al Congreso?

R: No cabe en mi cabeza. Tenemos, fijo, uno [un procurador], y sería un éxito un segundo. Sobre Madrid, ya veremos cómo evolucionan las necesidades de la provincia. Estamos en lo que estamos.