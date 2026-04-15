Montero elude comprometerse a eliminar las rebajas fiscales de Moreno

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares.

La bajada de impuestos fue en las campañas electorales de 2018 y de 2022 uno de los enganches utilizados por el líder del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno, para conectar con el electorado. Desde que llegó al Gobierno en el 2019, ha encadenado hasta siete rebajas fiscales con un impacto en el Presupuesto andaluz de 1.794,2 millones de euros al año, según datos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Moreno ha prometido para la próxima legislatura implementar estas rebajas, como la de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones en materia de vivienda entre hermanos.

En un encuentro organizado por la Cadena SER Andalucía en el Club Cámara Antares de Sevilla, la candidata socialista ha dejado en el aire una pregunta sobre si eliminaría estas rebajas fiscales si alcanza la presidencia de la Junta. Cuando era consejera de Hacienda, Montero fue reacia al acuerdo del PSOE con Ciudadanos para que el impuesto de sucesiones solo lo pagaran las herencias superiores a un millón de euros.

Para la exministra de Hacienda “no es de recibo” que el presidente andaluz reclame más recursos al Gobierno central que vienen de los impuestos y “que en su marco competencial haga lo contrario”, ha respondido. Montero ha exigido al presidente andaluz que “aclare” si va a aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica que ella dejó dibujado antes de salir del Gobierno y que supondría 5.700 millones de euros más al año para la comunidad autónoma. Moreno ya ha mostrado su rechazo a esa propuesta, aunque, según la socialista, “ha dicho no con la boca chica”.

En su opinión, el dirigente popular está “con los dedos cruzados” para que la reforma del sistema salga adelante, porque “objetivamente es bueno” para Andalucía. “Estamos mejor financiados que con el modelo actual, es la comunidad más beneficiada y se dice que no a la propuesta porque viene de un gobierno socialista”. La secretaria general del PSOE ha reiterado que destinará 3.000 millones de euros anuales —de los 5.700 de un sistema de financiación que no ha sido aprobado— a la sanidad.

Montero se ha mostrado dispuesta a recuperar la subasta de medicamentos que ella puso en marcha cuando era consejera de Salud y que suponía un ahorro anual de 1.000 millones de euros en el conjunto del sistema sanitario español. “Fue una medida de éxito. Evidentemente, prefiero invertir en médicos que dar ese dinero para los beneficios de la industria farmacéutica”, ha subrayado.

También ha asegurado que prohibirá a los jefes de servicio del sistema sanitario andaluz compatibilizar su trabajo en la sanidad privada. “Ya lo hicimos”, ha dicho Montero, para quien es “de sentido común” que los responsables que administran los recursos públicos “no pueden ponerse a ordenar el sistema sanitario cuando tienen intereses donde se cobra por quitar las listas de espera”. Montero fija esta incompatibilidad solo para los jefes de servicio, no para todos los médicos.

La candidata socialista ha insistido en su denuncia de que entre las propuestas que está barajando el presidente andaluz “tiene encima de la mesa el copago” sanitario, algo que ha desmentido Moreno.

La secretaria general socialista ha calificado de “magnífico” los resultados electorales en Hungría con la derrota del ultraconservador Viktor Orbán y ha defendido que esa ola conservadora “se puede y se debe frenar”. Según ella, el PP pretende “instalar un marco mental de que la gente no debe acudir a votar porque está todo hecho”, ha dicho al hilo del dato de la encuesta del Centro de Estudios Andaluces conocida ayer, en el que se registra una abstención del 43,7%, dos puntos más que en las elecciones de 2022.