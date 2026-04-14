El ‘CIS andaluz’ sitúa a Moreno al borde de la mayoría absoluta y confirma el frenazo de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, en un acto de precampaña el pasado sábado en Granada.

Una nueva encuesta, esta vez la elaborada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicada este martes, pronostica la victoria del PP de Juan Manuel Moreno con el 42,8% de los apoyos. Los populares tienen un pie dentro y otro fuera de la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños) y obtendrían entre 54 y 57 diputados en la Cámara autonómica. Los populares tienen ahora 58.

Los socialistas liderados por María Jesús Montero obtendrían el 21% de los votos y entre 26 y 27 escaños, por debajo del suelo electoral que pisaron en 2022 (30 escaños). Vox se situaría como tercera fuerza, con el 15% de los sufragios (dos puntos y medio menos que el último barómetro), lo que le daría entre 17 y 20 escaños, frente a los 14 de ahora.

El llamado ‘CIS andaluz’ sitúa a la coalición Por Andalucía, que lidera Antonio Maíllo, como cuarta fuerza política. Sacaría 7,8% de los votos y entre cinco y seis representantes (en 2022 obtuvo cinco, el mínimo para formar grupo parlamentario). Adelante Andalucía, la formación andalucista de izquierda, tendría el 6,3% de los apoyos, que le podrían suponer entre dos y tres diputados (ahora tiene dos).

Por bloques, los partidos de la derecha sumarían juntos 77 escaños en la horquilla más alta y 71 en la más baja. Por el contrario, el bloque de la izquierda sumaría 37 escaños en el mejor de los casos y 33 en el peor.

Moreno, bien valorado

Al contrario del último barómetro, en el que los encuestados suspendían la gestión del presidente de la Junta, ahora Moreno aprueba con un 45,7%. Ese es el porcentaje de los que califican su gestión como buena y muy buena, frente al 40,8% que la califica de mala y muy mala.

El candidato del PP a la reelección es el preferido por el 39,9% como presidente de la Junta, seguido de María Jesús Montero (17,6%), el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo (6,5%), José Ignacio García de Adelante (4,8%) y el candidato de Vox, Manuel Gavira (4,8%).

Moreno es el único líder político andaluz que aprueba. Es conocido por el 94,9% y saca una nota media de 5,46 puntos. La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda es de todos los candidatos la peor valorada. Es conocida por el 88,9% y obtiene 3,74 puntos. Antonio Maíllo, con un conocimiento del 56%, saca 4,83 puntos); Manuel Gavira (21,7% y 4,08 puntos sobre 10) y José Ignacio García (15,4% y 5,56 puntos). La encuesta pregunta también por el que iba a ser candidato de Podemos a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, partido que finalmente se integró en la coalición Por Andalucía.

La sanidad (21,8%), el acceso y el precio de la vivienda (21,6%) y el paro (21,5%) figuran como los principales problemas de la comunidad. Sin embargo, cuando se pregunta por el principal problema personal la sanidad es señalada por el 18,7%, la vivienda por el 14,2% y el paro por el 12,8%.

El sondeo del Centra, dependiente de la Consejería de la Presidencia, es el que mayor número de entrevistas hace en Andalucía (3.600). El trabajo de campo se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo y su margen de error es del 1,63%.

Según la estimación del barómetro andaluz, el PSOE es la formación que más votos pierde respecto a 2022. Entonces los socialistas obtuvieron 30 escaños y el 24,1% de los votos. Ahora perdería 3,1 puntos y hasta cuatro diputados. Se situaría a casi 22 puntos de distancia del PP. Los populares apenas se dejan 0,3 puntos del 43,1% que sacó en las últimas elecciones. Vox crece en un punto y medio respecto a 2022 (13,5%), mientras las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE crecen 0,1 en el caso de Por Andalucía y un 1,7 Adelante. El Centra no prevé escaños para Se Acabó la Fiesta.

Ninguna de las encuestas publicadas desde diciembre pasado pone en duda la victoria del PP en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.