Valencia y Mónica Oltra: un laboratorio para la confluencia de las izquierdas

El mapa municipal que dejaron los comicios locales de 2023 significó un cambio de tendencia de ayuntamientos gobernados por las izquierdas a gobiernos de centro-derecha, muchos de ellos en coalición o con apoyo de Vox. Valencia es una de esas grandes capitales que cambiaron a un gobierno de PP y Vox pero con un resultado entre los bloques de derecha e izquierda muy ajustado, con solo un concejal de diferencia y unos 26.000 votos de distancia. Y este es el escenario en el que el pasado sábado irrumpió Mónica Oltra, exdirigente de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, que ha decidido dar un paso adelante y regresar a la primera línea de la política, dispuesta a encabezar una candidatura amplia de la izquierda alternativa en el Ayuntamiento de Valencia, y que muchos observan ya como un laboratorio o ensayo de la vía política abierta por Gabriel Rufián.

El diputado de ERC en el Congreso fue uno de los primeros en reaccionar el pasado sábado al anuncio que hizo Oltra en el congreso de su formación, Iniciativa, una de las patas de la coalición Compromís. El parlamentario catalán publicó un mensaje en X nada más conocerse la noticia con una sola palabra de celebración: “Alcaldessa". La política valenciana tampoco escatimó empatía hacia la idea de Rufián de articular un proyecto político que integrase a la izquierda plurinacional en una conferencia que dio en agosto del año pasado sobre La alternativa para la izquierda en la era Trump. “Cuando Rufián dice esto me parece bien. Todo lo que dice Rufián me parece bien, porque es el único que se sale del molde”, respondió entonces a preguntas de una invitada del público. Y añadió que antes de confeccionar una lista unitaria había que tener una propuesta clara, “un proyecto previo”, consideró. Y ese parece ser el objetivo que se ha puesto Oltra para Valencia en el año que queda para las elecciones municipales de 2027.

La propuesta de Oltra para la capital “simboliza la posibilidad de un cambio encarnado en algo concreto”, apuntan fuentes de Iniciativa. “Se ha hablado poco y se ha hecho mucho en poco tiempo”, añaden y comparan este momento con el que se dio en 2015, cuando en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat “se pudo dar un vuelco político después de 20 años de gobiernos del PP”. Compromís pudo gobernar la Generalitat de la mano del PSPV y de Unides Podem con el conocido pacto del Botànic. Lo mismo sucedió en la capital.

Una amalgama amplia de formaciones políticas, que asistían como invitados al congreso del sábado de Iniciativa, pudieron ver en primera persona el anuncio de Oltra. Allí estaban EH-Bildu, Más Madrid, el BNG, ERC, Podemos, Més per Mallorca, Sumar… “Todas las izquierdas invitadas pudieron ver que lo que se está intentando en el resto de España, aquí se concreta en una persona que acepta un proyecto para desbancar a la derecha en la ciudad, con una candidatura amplia”, inciden.

En Compromís, la portavoz municipal en el Ayuntamiento, Papi Robles, garantizó hace un tiempo que daría un paso al lado si Oltra encabezaba la lista municipal. “Estoy orgullosa y tranquila de la posición que tiene hoy en día el grupo municipal de Valencia, atento a lo que la ciudad necesita y aglutinando un 26% del voto local. Si a ese porcentaje le sumamos lo que aporte Mónica y lo que puedan sumar otras formaciones, nosotros somos de colaborar con todo el mundo. Siempre desde la casa común que es Compromís”, incide Robles.

La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, recuerda ahora que en julio de 2024, después de la tragedia que supuso la dana, “aprobamos un documento político que apostaba por tejer alianzas políticas, sociales y sindicales para provocar un cambio político en el País Valenciano”. E insiste en que la formación siempre ha llevado en su ADN las confluencias, que han defendido incluso cuando nadie lo hacía, y “por tanto nosotros estamos en esa línea”. En ese contexto, Pérez Garijo recibe el anuncio de Oltra como una buena noticia: “Es un paso más de lo que estábamos haciendo. Creemos que ese proyecto se tiene que llevar adelante en el mayor número de instituciones posibles. Queremos que se intente también en la Generalitat Valenciana porque si tejemos bien esas alianzas el efecto no es de suma sino multiplicador”, apunta.

María Teresa Pérez, coordinadora de Podem, también ha defendido que hay que llegar primero a prioridades políticas comunes y en función de eso, si se comparten los objetivos políticos, “pues el resto de detalles: listas, posiciones, liderazgos…, caerán por su propio peso”. De la vuelta de Otra ha asegurado también que era una buena noticia. “Nosotros tenemos una hoja de ruta propia pero siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo. Ahora mismo hay una derechización social tan grave que hace más importante que seamos capaces de escuchar lo que nos pide la gente en la calle. Y creo que lo que nos piden no es que seamos todos iguales pero sí que podamos unir esfuerzos. Queda un año todavía para las elecciones, tenemos tiempo”, ha manifestado.

Esquerra Unida del País Valencià y Podem se presentaron en coalición a los comicios locales en Valencia de 2023 y sumaron 9.677 votos (2,33%) pero no sacaron concejal, al igual que en la convocatoria de 2019.

Los socialistas han recibido la vuelta de la exvicepresidenta y su proyecto como una “buena noticia para la política y para todos los progresistas”. “No sobran manos en esta batalla, en este trabajo de aunar todos los esfuerzos para conseguir ganar el futuro frente al auge de la extrema derecha”, ha expresado Muñoz.

En la derecha y la extrema derecha, el anuncio de Oltra no ha gustado. Vox ha censurado que Compromís recurra a “una señora que en estos momentos está imputada” —se sentará en el banquillo por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la consejería que dirigía, cometidos por el exmarido de ella en contra de la opinión de la Fiscalía, que no ha visto indicios de delito— para encabezar una candidatura. Y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, considera que Oltra “no debería ser la candidata a la alcaldía ni estar en activo en la política” porque cree que los hechos de los que se le acusa “son de por sí muy graves”.

En un contexto así, la capital no será solo el posible laboratorio de la unidad de la izquierda alternativa o plurinacional sino el lugar sobre el que están puestos todos los focos por las candidaturas que ya se vislumbran lucharán por la alcaldía y el gobierno local en 2027. La actual alcaldesa María José Catalá, candidata del PP de la absoluta confianza de Alberto Núñez Feijóo, Pilar Bernabé, el rostro del Gobierno del PSOE tras el desastre de la dana de 2024, la propia Mónica Oltra, así como el extorero Vicente Barrera, que suena como cabeza de lista por Vox. Sin olvidar la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps dé también un paso adelante y formalice una candidatura independiente al margen del PP.