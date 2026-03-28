Mónica Oltra anuncia este sábado su regreso a la política para optar a la alcaldía de Valencia

La dirigente hará pública su decisión en el congreso de Iniciativa que se celebra este sábado en la capital

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat por Compromís, regresa a la política valenciana. Oltra tiene previsto anunciar en unos minutos en el séptimo congreso de Iniciativa del Poble Valencià (IPC), formación a la que continua ligada como militante, su disposición a pelear por la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de 2027, según han confirmado a este periódico fuentes del partido que está integrado en la coalición de Compromís.

Un juzgado valenciano acordó recientemente la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsejera de Política Inclusiva, y otros 12 colaboradores de este departamento, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017, cuando era educador en un centro religioso con plazas públicas concertadas.

El juzgado tomó la decición por orden de la sección cuarta de la Audiencia Valenciana que estimaron parcialmente los recursos presentado por la víctima de los abusos, María Teresa Tanco, y las acusaciones populares, Vox y Gobierna-te, asociación promovida por la activista ultra Cristina Seguí. La audiencia se pronunció a favor del juicio oral en contra del criterio del juez instructor, Vicente Ríos, que en tres ocasiones ha archivado las diligencias por la “inexistencia de indicios de delito”.

Desde que se pronunció la audiencia, los dirigentes de Compromís y de otros partidos de izquierda han pedido a Oltra que vuelva a la política a pesar de su condición de investigada y que se siente en el banquillo junto con otros 12 colaboradores, también imputados, de la consejería de Inclusión Social que dirigía.

Los intervinientes en el congreso de Iniciativa han denunciado la persecución judicial (lawfare) a Oltra promovida por la extrema derecha. El entorno de la exlíder de Comrpomís siempre han incidido en lawfare y han desvinculado su posible vuelta a la política de su situación judicial.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió del Gobierno valenciano el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la causa judicial. También dejó su acta de diputada y abandonó la política activa.

Desde su retirada de la primera línea política, Oltra trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como posible candidata electoral a la alcaldía de Valencia y ha cobrado más fuerza en las últimas semanas.

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