Amigos y lectores recuerdan al escritor Fernando Delgado: “Valencia hizo transparente su deseo de vivir”

En Valencia, Fernando Delgado, “ya no era un periodista solo, sino una persona enraizada con un territorio que no era el primitivo, pero que se convirtió en el sitio en el que quiso estar” recordó este viernes el escritor y periodista Juan Cruz sobre su amigo desde la adolescencia fallecido en 2024 a los 77 años. En un sentido homenaje celebrado en la librería Ramón Llull de Valencia, abarrotada de amigos y lectores del autor de La mirada del otro —Premio Planeta en 1995—, Cruz remarcó que el autor, canario como él, vivió las últimas dos décadas en Faura, en Valencia “con Pedro [su marido], con los perros, con la casa, con una región que hizo transparente su deseo de vivir”.

A su lado, se encontraba el expresidente de la Generalitat Ximo Puig, promotor del acto que tiene voluntad de continuidad con el propósito de recordar la poliédrica figura de Delgado y los valores que resepresentaba, como la amistad. El también poeta fue, además, diputado autonómico entre 2015 y 2019 del grupo socialista en Les Corts, a propuesta del exjefe socialista del Consell y actual embajador de España ante la OCDE. Puig presentó el homenaje

“Las fiestas que Fernando y Pedro hacían en Faura —municipio en el que residió— no eran canarias. Los canarios somos muy nuestros”, comentó Cruz, quien conoció a Delgado en Tenerife cuando ambos iban a hacer un examen de Griego en quinto de Bachillerato —el antiguo—. “Entonces Griego era una asignatura tan obligatoria como cualquier otra”. “Fue el primer día de nuestra amistad, que ya sería un modo de ser y estar para siempre. Fernando me llevó a su casa en Miraflores, en Santa Cruz, me sentí parte de aquel lugar como si yo fuera de la familia. Desde aquel día, Fernando y yo fuimos de dos familias muy cercanas aunque no se hubieran conocido”, señaló.

La casa de Faura “estaba llena de gente” y “la gente es futuro, la amistad es futuro. Aquello era extraordinario”, señaló sobre el hogar del novelista y poeta, que se conviretió en un lugar de encuentroo de periodistas, escritores, artistas, políticos. Cruz recordó que cuando iba a aquella casa era como “si mi mujer y yo fuéramos de Valencia”. “Nunca le vi a Fernando una risa tan nítida como la que ustedes [los valencianos] le procuraron”, aseguró. Faura es un municipio de 3.753, a unos 25 minutos en coche de la ciudad de Valencia, cercano a la costa. Allí Delgado vivió con su marido, el abogado Pedro García Reyes, hasta su muerte. García Reyes estuvo presente en el acto, en primera filam, y agradeció a todo el mundo su presencia.

Puig subrayó “el compromiso político y el coraje frente a la ignominia” de Delgado. El embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionado durante el acto que este encuentre es “el primero de una serie de conferencias que pensamos en el tiempo hacer para recordar aquellos valores que ha defendido siempre Fernando”.

La exconsejera de Sanidad durante el primer Gobierno de Puig, Ana Barceló, que compartió legislatura con Delgado, destacó de su participación en política “su forma de estar y su respeto a la palabra”. “En un tiempo en que la política se acelera y se endurece Fernando representa lo contrario, la pausa la convicción”, defendió. Entre el público estaban presentes políticos como el concejal de Cultura de Valencia, José luis Moreno, del PP, Borja Sanjuan, portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, y José Muñoz, portavoz en Les Corts; escritores y periodistas como Miquel Alberola, Carmen Amoraga, Susana Fortes o Paco Cerdá o cantantes como Sole Giménez.

“Era un locutor de voz perfecta”, ponderó Cruz sobre su amigo que tuvo una extensa trayectoria en medios de comunicación. Delgado fue director de Radio 3 y posteriormente director de Radio Nacional de España. También fue presentador del Telediario de Fin de semana de Televisión Española y del programa A vivir que son dos días de la Cadena SER.