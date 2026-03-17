Las Fallas de Valencia cumplen una década como Patrimonio de la Humanidad

Ls Fallas, la fiesta del arte y el fuego, cumplen este 2026 una década desde que la Unesco las reconociera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La asamblea de la Unesco, celebrada en Etiopía, hizo público su veredicto el 30 de noviembre de 2016 y desde entonces la fiesta ha agrandado su imagen como como fiesta reconocida internacionalmente. Si entonces se produjo una explosión de júbilo en el Ayuntamiento de Valencia, donde el alcalde de la capital era Joan Ribó, la actual alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, aludía en la apertura de la Exposición del Ninot hace unas semanas al salto que supuso aquella declaración.

El mundo fallero, en colaboración con las principales instituciones públicas valencianas desarrollaron durante años una intensa agenda para promocionar y dar apoyo a la candidatura de esta fiesta popular valenciana con la que se despide el invierno y se da la bienvenida a la primavera. En su organización están implicadas miles de personas entre falleros, artistas, músicos y pirotécnicos. El camino se inició en 2011, cuando el consistorio acordó iniciar los trámites. Desde entonces hasta hoy, y pese a la pandemia, la fiesta ha incrementado su censo de falleros, que ahora supera las 100.000 inscritos, de los que más del 50% son mujeres.

La Unesco destacó entonces de las Fallas “la construcción e instalación de enormes grupos escultóricos (fallas) compuestos por efigies caricaturescas (ninots), que los artistas y artesanos locales crean inspirándose en sucesos de la actualidad política y social". También puso en valor cómo las comisiones y los artistas falleros levantan estos coloridos monumentos en plena calle -entre grandes e infantiles hay cerca de 800 monumentos diseminados por la capital y municipios cercanos-, así como el desfile de bandas de música, las ruidosas mascletaes que se disparan cada mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y los castillos de fuegos artificiales. La capital quemará este año siete toneladas de pólvora entre todos los espectáculos previstos.

En la mayoría de fallas pueden encontrarse este año críticas políticas nacionales, con ninots de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal o Ayuso, e incluso referencias a la corrupción con figuras de Ábalos, e internacionales, en las que Trump acapara el protagonismo, como Papá Noel o como el conductor de un cangrejo que coge el mundo, acompañado de otros líderes como Putin, Kim Jong-Un, Netanyahu, Zelenski o Maduro.

También hay espacio para la política valenciana, así que en varias fallas aparecen retratados la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y su concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, vestidos de falleros y sobre un burro en cuya cola están como moscas cojoneras la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y próxima rival de Catalá en las siguientes elecciones municipales, la socialista Pilar Bernabé, o el que fuera concejal de Fallas con el anterior gobierno, Pere Fuset, de Compromís, ahora en la oposición municipal.

El Ayuntamiento de la capital ha creado, con motivo del décimo aniversario, una nueva decoración para el entorno monumental en que se desarrolla la ofrenda fallera a la Virgen de los Desamparados, donde se lucirá el escudo de la ciudad.