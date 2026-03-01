Más universidad en un mundo en transformación

La candidata a rectora de la Universitat de València lidera un proyecto que pretende situar a la universidad en la vanguardia de la sociedad

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Las sociedades avanzadas afrontan en la actualidad desafíos de una magnitud inédita. Se trata de procesos de transformación que no son simplemente tecnológicos o económicos, sino que tienen profundas implicaciones ambientales, dimensiones geopolíticas y suponen grandes cambios en nuestra forma de vida: de informarnos, entretenernos, relacionarnos y, también, de aprender.

Nos encontramos en un momento de transformación profunda y acelerada que modifica tanto el mercado de trabajo como la forma en la que se accede al conocimiento, exigiendo un talento altamente cualificado. Unos requerimientos de destrezas y habilidades que mutan con las actualizaciones tecnológicas y que implican un proceso permanente de aprendizaje.

En este contexto, las certezas parecen resquebrajarse a la misma velocidad con la que la tecnología transforma la vida cotidiana y nos obliga a repensar, por una parte, el papel de la universidad pública y, por otra, la forma de gestionar, organizar y gobernar dicha universidad cuando entramos ya en el segundo cuarto del siglo XXI.

La universidad depositaria del conocimiento a lo largo de los siglos, espacio de generación de ciencia y de pensamiento crítico, motor del progreso económico y social, se enfrenta, en la actualidad, a un conjunto de desafíos a nivel global que no se pueden obviar.

Por una parte, la falta de financiación pública y la necesidad de mayores inversiones en infraestructuras, laboratorios y proyectos de investigación punteros. Por otra parte, el crecimiento de universidades privadas y de barreras económicas que han vuelto a crecer, excluyendo a muchos estudiantes del acceso a la educación superior.

También debe enfrentar la necesidad de satisfacer una formación a lo largo de la vida que se ajuste a las demandas de las personas y los tejidos productivos y sociales.

Del mismo modo, debe generar investigación y transferir conocimiento para la innovación, apoyando modelos de crecimiento económico sostenido que no impacten negativamente en el medio ambiente y que generen empleo de calidad para contribuir al anclaje al territorio y, sostener el modelo de Estado de Bienestar Europeo, que requiere de recursos crecientes.

Finalmente, en un mundo caracterizado por los desórdenes informativos, la desafección política y la polarización ideológica, la universidad pública debe formar una ciudadanía crítica, capaz de informarse adecuadamente, de tomar decisiones razonadas en contextos que pueden ser fácilmente manipulados, y contribuir a la defensa de la democracia como la mejor forma de gobierno.

Por eso, hoy en día, en este mundo en transformación, se hace más necesario que nunca el papel de la universidad pública. Y por esas razones, en el proceso de elecciones al rectorado de la Universitat de València, la candidatura que tengo el honor de encabezar ha elegido como lema “haciendo más universidad”.

“Más universidad” es poner a las personas en el centro, reivindicar el papel de la universidad pública como espacio insustituible de pensamiento crítico, de humanismo, de ciencia rigurosa, de formación de excelencia, de difusión de ciencia y conocimiento, de contribución a la innovación y a la transferencia de conocimiento.

Es también una forma de vida saludable y un compromiso con el futuro del planeta, con la preservación de nuestros ecosistemas.

Y, finalmente, es apostar por la creación cultural con una programación que permita la experimentación, que genere espacios para los nuevos creadores y creadoras, y que contribuya al pensamiento crítico.

“Más universidad” es también más presencia en el territorio, contribuyendo a vertebrar la sociedad valenciana, a la creación de nuevos sectores industriales y proyectos empresariales, y al mismo tiempo acompañar a investigadores e investigadoras en la creación de spin-offs, y a las y los estudiantes en su tránsito hacia el mundo laboral.

La propuesta que presentamos pretende también mirar hacia adentro: la misma universidad debe sufrir un proceso de transformación que la sitúe en la vanguardia de la sociedad.

Por eso, apostamos por liberar tiempo y mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en la universidad, construyendo una administración digital e inteligente que reduzca la presión burocrática, simplificando los procedimientos y los tiempos de reacción.

Una universidad inteligente, con presencia de la IA desde una visión ética y responsable, como herramienta al servicio de las personas, no como factor de deshumanización.

Una universidad con mayor calidad de vida, con espacios más acogedores y repensados para mejorar la salud y el bienestar de todas y todos los que cada día vivimos y convivimos en la universidad.

“Más universidad” significa más cultura democrática, inclusión, igualdad, diversidad, cooperación internacional, y justicia social.

Creemos en una transformación responsable, realista y posible, que permita una nueva forma de gobernanza, con una mayor participación en la toma de decisiones de todas las personas.

Mi compromiso es liderar ese camino con rigor, transparencia y participación. Hacer más universidad, más Universitat de València. Seguir siendo ese motor de progreso social que es la universidad pública en un mundo en transformación.

Ángeles Solanes Corella es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de València y candidata a rectora.