La Generalitat y la Cámara de Contratistas piden al Gobierno un nuevo plan para las Cercanías valencianas

Ellvicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, se reúne con la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana para abordar la situación de las infraestructuras y del Plan de Cercanías.

La Generalitat y la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana han pedido este miércoles al Gobierno de España un nuevo plan de Cercanías después de que el anterior, vencido en 2025, solo se ejecutara en un 44%, según ha manifestado el vicepresidente y consejero Vicente Martínez Mus. Manuel Miñés, director general de los contratistas, ha asegurado que lo preocupante es que “no haya ningún plan que sustituya a este” y ha reivindicado la duplicación del ferrocarril entre Cullera y Gandia, “que duerme el sueño de los justos”, y la construcción del eje pasante de València porque el túnel del Cabanyal “está colapsado”. Sobre las incidencias y retrasos de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Martínez Mus ha recordado que hay un plan ya en marcha con una inversión prevista de 840 millones de euros a cinco años.

Miñés ha pedido a la salida de su encuentro con Martínez Mus la aprobación de un nuevo plan de Cercanías y una comisión mixta donde participen las dos Administraciones -la central y la autonómica-, que permita hacer un seguimiento de las obras. El portavoz de los contratistas ha calificado de “preocupante” que el eje pasante de València no se ejecute porque “es fundamental para las Cercanías y la intermodalidad con FGV”. “Creo que somos los únicos que tenemos una estación término y todo va por el túnel del Cabanyal, que está saturado. Lo dicen todos, hasta el comisionado del Gobierno para el corredor del mediterráneo, Josep Vicent Boira”, ha asegurado Miñés.

Del túnel de Serrería o del Cabanyal, el director general de los contratistas ha insistido en que “es fundamental descargar ese túnel de tráfico y pasarlo por el centro de València. ¿Que es caro? Más caro es no tener nada. El corredor mediterráneo es un fiasco si no se separan mercancías de viajeros a su paso por la capital", ha remachado.

Según Miñés, este túnel soporta el paso de trenes de mercancías del Puerto de Valencia, así como la línea del corredor mediterráneo Almería-Murcia-Alicante-Almussafes-Valencia, así como las líneas C5 y C6 e Cercanías y el tráfico de viajeros del Euromed y el AVE.

Para la prolongación de este túnel, que se puso en servicio en abril de 1991, el Ministerio de Transportes encargó en enero de 2020 un nuevo estudio informativo que, según la Cámara, se suspendió en 2021.

El directivo se ha quejado además de que el tercer hilo del corredor mediterráneo (es uno de los elementos que genera más incidencias entre los pasajeros de las Cercanías) tenía que hacerse en tres años pero lleva 14 años. “En el ferrocarril, o hay continuidad o lo que se hace a salto de mata no sirve de nada”, ha concluido.

Martínez Mus ha recordado que el plan de Cercanías 2017-2025, ya caducado y ejecutado por debajo del 50% —el Ministerio de Transporte eleva su ejecución al 85% si se cuenta con las obras en proyecto o en tramitación—, tenía prevista la llegada de 27 unidades de tren para sustituir las obsoletas “y no ha llegado ninguna”.

El vicepresidente ha asegurado además que persisten importantes carencias en infraestructuras clave, como la duplicación de la línea C1 entre Cullera-Gandía o la duplicación y electrificación de la C3 València-Xirivella-Aldaia-Buñol-Utiel y la C-6 entre Castellón de la Plana y Vinaròs.

En Alicante, está pendiente la mejora y ampliación de la línea C-3 entre Alicante y San Vicente del Raspeig. En esta provincia, tanto Generalitat como contratistas coinciden en la demanda histórica de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche.

A estas inversiones pendientes por parte de Adif se suma que no se ha entregado nuevo material rodante, pese a que estaba prevista la incorporación de más de medio centenar de trenes. De hecho, se ha constatado que hay vehículos obsoletos que es necesario sustituir.

Este incumplimiento, ha señalado Martínez Mus, “ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio, con problemas recurrentes de puntualidad, fiabilidad, averías y material obsoleto, lo que ha provocado una pérdida de confianza de los usuarios”.

El consejero de infraestructuras ha denunciado el colapso de la línea C3, lo que ha hecho necesario “plantear al Gobierno central medidas de choque”, como reforzar el transporte metropolitano con nuevas líneas complementarias y recuperar las infraestructuras dañadas por las riadas de 2024.

Ante este escenario, el vicepresidente ha señalado que la Generalitat ha reclamado “reiteradamente al Gobierno de España” la ejecución efectiva del Plan de Cercanías, así como la finalización de las obras de reconstrucción pendientes tras las inundaciones de 2024.

Acerca de las incidencias y retrasos que experimenta la red de FGV, de competencia autonómica, Martínez Mus ha recordado el nuevo plan, presentado hace solo unos meses y dotado con 840 millones de euros para la compra de material rodante y la mejora de algunas líneas.

La ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant, le ha contestado durante una visita a Valencia. “Decir que el sistema de Cercanías de Valencia es una chatarra es una hipérbole y una mentira que quiere generar miedo. Yo le diría a Martínez Mus que desde luego lo que hay hoy en la red de Cercanías valenciana es la herencia de un abandono por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, frente una inversión histórica que está haciendo el Gobierno de España, que en la Comunidad Valenciana es de 1.700 millones de euros”, ha manifestado Morant.