Forzar a una niña a comer sujetándola del cuello y pegar a un niño con la mano de otro: lo que muestran los vídeos de la dueña de la guardería de Algemesí

Una mujer de 55 años, dueña de una guardería en el municipio de Algemesí, en Valencia, fue detenida el viernes pasado acusada de zarandear, vejar, golpear y encerrar en habitaciones contiguas sin vigilancia a niños menores de tres años. La propietaria del centro está en libertad con medidas cautelares y el centro se encuentra cerrado.

En uno de los videos se aprecia como la responsable del centro obliga a una niña a comerse un trozo de manzana a la fuerza mientras la coge del cuello. En otro, la mujer coge la mano de un niño y con ella golpea a otro que antes le había pegado al primero, según el diario Levante-EMV. Los trabajadores del centro, los denunciantes, decidieron quedarse más tiempo para documentar las agresiones y poder denunciarlas, según la cadena SER.

“Lo fácil hubiera sido que hubieran dejado el puesto de trabajo, como hicieron los anteriores trabajadores de la guardería, pero se quedaron para poder recabar las pruebas necesarias, y proteger así a los menores”, explican fuentes cercanas a los denunciantes, quienes también señalan que no fue fácil recabar las imágenes. La mujer está investigada por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el TSJCV.

La escuela infantil tenía alumnos de cero a tres años y estaba registrada en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Consejería de Educación, como centro de educación

Infantil de primer ciclo.

La detenida en este municipio de 28.306 habitantes no podrá acercarse ni ponerse en contacto por ningún medio con los menores matriculados, ni acudir al centro mientras se tramita la causa. En ese periodo tiene prohibida cualquier actividad laboral —retribuida o no- relacionada con menores, según acordó el juzgado de instrucción de Alzira. Las familias de los menores afectados serán citadas en los próximos días por la policía para visionar el contenido de los vídeos y tramitar las denuncias si así lo consideran, según les han notificado.

Después de que el centro haya sido clausurado, los menores tienen garantizada su reubicación en otros centros, según ha informado este martes la Consejería de Educación.