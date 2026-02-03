Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
MENORES

Forzar a una niña a comer sujetándola del cuello y pegar a un niño con la mano de otro: lo que muestran los vídeos de la dueña de la guardería de Algemesí

Los trabajadores del centro, que denunciaron el caso, decidieron quedarse más tiempo para documentar las agresiones

Andrés Herrero Gutiérrez
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una mujer de 55 años, dueña de una guardería en el municipio de Algemesí, en Valencia, fue detenida el viernes pasado acusada de zarandear, vejar, golpear y encerrar en habitaciones contiguas sin vigilancia a niños menores de tres años. La propietaria del centro está en libertad con medidas cautelares y el centro se encuentra cerrado.

En uno de los videos se aprecia como la responsable del centro obliga a una niña a comerse un trozo de manzana a la fuerza mientras la coge del cuello. En otro, la mujer coge la mano de un niño y con ella golpea a otro que antes le había pegado al primero, según el diario Levante-EMV. Los trabajadores del centro, los denunciantes, decidieron quedarse más tiempo para documentar las agresiones y poder denunciarlas, según la cadena SER.

“Lo fácil hubiera sido que hubieran dejado el puesto de trabajo, como hicieron los anteriores trabajadores de la guardería, pero se quedaron para poder recabar las pruebas necesarias, y proteger así a los menores”, explican fuentes cercanas a los denunciantes, quienes también señalan que no fue fácil recabar las imágenes. La mujer está investigada por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el TSJCV.

La escuela infantil tenía alumnos de cero a tres años y estaba registrada en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Consejería de Educación, como centro de educación

Infantil de primer ciclo.

La detenida en este municipio de 28.306 habitantes no podrá acercarse ni ponerse en contacto por ningún medio con los menores matriculados, ni acudir al centro mientras se tramita la causa. En ese periodo tiene prohibida cualquier actividad laboral —retribuida o no- relacionada con menores, según acordó el juzgado de instrucción de Alzira. Las familias de los menores afectados serán citadas en los próximos días por la policía para visionar el contenido de los vídeos y tramitar las denuncias si así lo consideran, según les han notificado.

Después de que el centro haya sido clausurado, los menores tienen garantizada su reubicación en otros centros, según ha informado este martes la Consejería de Educación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_