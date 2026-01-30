La dana replantea el futuro de algunas ciudades de Valencia: parques inundables y viviendas en altura

En el patio de la casa hay un olivo viejo. Los espacios de la vivienda y las paredes desnudas están a la intemperie. La riada del 29 de octubre de 2024 derribó la fachada y la dejó como una casa de muñecas rota. La casa se levantaba en la calle Almassereta, en una de las orillas del barranco del Poyo, en el municipio de Picanya, en Valencia. El ayuntamiento ha presentado un proyecto para derribar las viviendas y convertir esta calle en un parque inundable con vistas a futuras inundaciones. “Nos gustaría salvar el olivo como símbolo de resistencia y de lucha por la vida”, explican los propietarios Constanze, de 65 años, y Felipe Waliño, de 67, que piden que el árbol forme parte del futuro parque.

El pleno del ayuntamiento de este municipio, gobernado en coalición por PSPV-PSOE y Compromís, aprobó la pasada semana por unanimidad un primer trámite para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, para prevenir inundaciones como la que provocó la dana, que dejó 230 víctimas mortales. Diez cadáveres fueron hallados en Picanya, según el Centro de Integración de Datos, el CID. Uno en la calle Almassereta.

La modificación contempla trasladar las viviendas de esta zona a una más alta que actualmente es suelo industrial, a unos 30 metros de distancia de donde están ahora. Los futuros edificios estarán entre dos y tres metros por encima de la calle Almassereta. Aún no hay proyectos concretos ni un plan que fije los pliegos para optar a las casas. Tras la aprobación de este jueves en el pleno comienza un plazo de 45 días de exposición pública para presentar alegaciones desde que se publique en Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, el BOP.

Al matrimonio Waliño Fernández —ella adquirió los apellidos de él cuando se casaron en Alemania— le parece “correcta” la propuesta, pero matizan “que no sabemos a qué precio ni cuáles serán las condiciones de este cambio, si permuta o compraventa”. “He trabajado 30 años en Alemania para construir mi vivienda”, señala Felipe Waliño, nacido en Paiporta, sobre la casa destrozada a la que se mudaron hace más de 10 años. La pareja expresa la tristeza que les produciría tener que abandonar Picanya porque “es muy difícil a nuestra edad reconstruir la vida en otro sitio”.

Ciudades esponja

El concepto de ciudades esponja se le atribuye al arquitecto y urbanista chino Kongjian Yu, que promovió la idea de un modelo de urbanismo para captar lluvia y reducir inundaciones frente al cambio climático. La ciudad de Valencia y las zonas afectadas por la dana estarán unidas por un macroproyecto de parques inundables anunciado por la Generalitat Valenciana. La extensión de 1.485 hectáreas contará con más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales vinculados a las cuencas del Poyo y del Turia “como complemento a las obras de encauzamiento” del Gobierno, según la Consejería de Medio Ambiente. “El laminado y la retención de avenidas, la renaturalización de cauces y riberas, la compatibilidad con usos agrarios y forestales, y la creación de nuevos espacios libres y recorridos peatonales y ciclistas”, son puntos clave del proyecto. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en el cargo que se invertirán “más de 150 millones de euros” en la infraestructura.

El municipio de Algemesí, otro de los afectados por la riada, tendrá un gran tanque de tormentas —un depósito subterráneo— que costará 44 millones de euros y almacenará el agua de lluvia. El municipio prevé renovar la red de recolectores para evitar la concentración de agua en la calle. Los colectores pasarán de tener 80 centímetros de diámetro a 1,5 metros, lo que implica el doble de absorción, según explicó hace unas semanas el alcalde, José Javier Sanchís.

Félix Francés, catedrático de ingeniería hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, destaca la importancia de estas medidas que sirven para “disminuir la peligrosidad de las inundaciones”. “Los elementos de laminación — desde grandes presas a tanques de tormentas— contribuyen, pero el volumen de almacenamiento debe ser proporcional”, explica. La laminación consiste en darle espacio al agua para que se extienda, frene, y evitar que impacte de golpe. Esta será una de las claves del futuro diseño del parque inundable de la calle Almassereta.

María Jesús Romero, jurista del departamento de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, advierte que debemos “convivir con el riesgo de inundación que ha existido históricamente” y pone como ejemplo la ciudad de Valencia, que “está construida sobre una isla fluvial”. La doctora señala que en la Comunidad Valenciana hay “muy buenas herramientas como el PATRICOVA” que fue un “plan pionero en toda España”. El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación es la norma autonómica que manda dónde se puede construir cuando hay riesgo de inundación. Este plan obliga a los municipios a adaptar el PGOU, pero para Romero, el problema es que este plan “no se aplica con efecto retroactivo” y muchos planes municipales están obsoletos. Es decir, no afecta a lo que ya estaba edificado de antes.