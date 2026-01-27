El PP culpa ahora al PSOE de la dana: “¿Sabe dónde hubo fracaso? ¡En el suyo, que hay 230 personas fallecidas!”

Pilar Bernabé: "Este va a ser el primero de todos los bulos que voy a desmentir"

Los populares citan en el Senado a la delegada del Gobierno en Valencia y cuestionan las advertencias de la Aemet durante la tragedia

15 meses después de la primera sesión, el primer cargo político al que ha llamado el PP en la comisión de investigación de la tragedia de la dana en el Senado ha sido la socialista Pilar Bernabé. Ningún cargo del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha pisado aún esta sala de madera de la tercera planta. Bernabé, de 46 años, será la candidata a la Alcaldía de Valencia para las elecciones del año que viene, pero hoy es la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la región.

—Y de un Gobierno investigado por la UCO; no andan los socialistas llenos de talento.

El senador popular Luis Javier Santamaría ha sido quien ha hecho el interrogatorio. Valenciano, ataviado con una americana azul, corbata verde y de 56 años, la ha descrito como “la responsable” de tapar las denuncias de abusos sexuales en el PSOE porque Bernabé también es la secretaria de Igualdad de los socialistas. Santamaría le ha dicho que si la ministra de Ciencia y secretaria de los socialistas valencianos, Diana Morant, no cogió el teléfono del que fuera vicepresidente para la reconstrucción de la dana, el militar Francisco José Gan Pampols, fue también por su culpa. “No ha querido rendir cuentas”, ha dicho Santamaría, que la ha culpado del fracaso en su gestión al frente de la tragedia de la dana. “¿Sabe dónde hubo fracaso? ¡En el suyo, que hay 230 personas fallecidas!”.

“No se atreva decir eso”, le ha contestado Bernabé. “Si las hubieran advertido, nos hubiéramos enterado. Si alguien hubiera adelantado el Cecopi (el centro de emergencias donde representantes de todas las administraciones se reúnen en casos de emergencia), todo se hubiera adelantado. Todo se hubiera adelantado cinco horas”. Santamaría, sin embargo, ha ido con todo:

—¿Qué sintió al escuchar al presidente [Sánchez decir] si tenéis recursos que los pidan?

—Muchas gracias, subdelegado de M. Rajoy y miembro de un partido con miembros en la cárcel. Este va a ser el primero de todos los bulos que voy a desmentir.

Bernabé ha leído la frase íntegra de Sánchez en Valencia: “No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos”.

Santamaría le ha dicho entonces que eso es una manipulación. “Aquí viene a contestar lo que le digamos”. Y le ha preguntado entonces por su currículum. “¿Por qué mintió?”. Bernabé no se ha andado con historias: “Otro bulo. Todos los currículums que he publicado son ciertos. Es más, gracias a los que yo publiqué se pudo demostrar que el PSOE publicó un error”. Santamaría ha continuado:

–¿Sabe lo que dice Wikipedia?

–Perdona…

—No lo sabe, se lo digo.

—La fuente oficial es la que yo he escrito.

—Hace falta un poco de altura. No se ponga nerviosa.

Un senador socialista ha preguntado a viva voz si, en teoría, se iba a hacer alguna pregunta de la dana. El presidente, del PP, ha dicho que los senadores no deben entrar en debate. Santamaría le ha agradecido esta respuesta a su compañero. “Andamos perdiendo el tiempo, reclamo benevolencia”. El presidente ha sido tajante:

—La tendrá.

El senador del PP Luis Santamaría Ruiz, este martes. Jesús Hellín (Europa Press)

Santamaría ha dicho entonces que el día 29 de octubre, el día de la tragedia de la dana, Bernabé estaba pendiente de Córdoba, donde se iba a celebrar una reunión de todos los delegados de Gobierno de España. “El 28 por la tarde empecé a tener, según los informes de la Aemet y mis conversaciones con los responsables de protección civil….“.

—Eso no fue lo que dijo en el juzgado.

—Espérese.

—Esto no es monólogo.

—Los contextos son importantes. No es lo mismo irse al Ventorro un día normal, que irse a comer cuando se ahoga todo un pueblo.

Bernabé ha dicho que ese día canceló el viaje. El PP le ha pedido que aporte el billete de la cancelación. “Que no fui es una evidencia”.

-A la reunión del Cecopi se presentó de forma telemática. ¿Estaba en Valencia?

–Sí, claro.

–¿Por qué no fue?

–Estaba en la delegación de Gobierno.

Bernabé ha continuado explicando que la responsabilidad de coordinar las administraciones es de la Generalitat Valenciana, que nadie nunca se puso en contacto con ella. “Fui yo quien llamo a la consejera y había convocado a todas las agencias y la que le dijo que pidiera a la Unidad Militar de Emergencia para que fuera a Utiel”. Santamaría le ha reprochado que tampoco ha creado una comisión sobre la tragedia.

Bernabé, sin embargo, le ha explicado los motivos. “Ese decreto se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros”. Y Santamaría ha soltado: “Ahhh, la semana pasada”. El senador popular ha acusado también a la delegada de no haber cortado la autovía A3. Bernabé ha dicho que el principal problema de ese día fue la gestión de la tragedia. Que si todo se hubiera adelantado, se podrían haber salvado más vidas. “La consejera de Emergencias se fue a hacer fotos a Carlet [un municipio a 40 minutos en coche de Valencia]”.

Bernabé ha explicado después que nunca entendió los motivos de esta marcha, que no tenía sentido. “Ella quería hacerse una foto con un convenio que había firmado con unos bomberos y sindicatos. Y mientras ya había desaparecidos, como fue el camionero de la Alcúdia, ella se escribía con Mazón de que iba a hacerse fotos para quedar bien [...] Las horas fueron cruciales. Mentir no es ilegal, pero tampoco es obligatorio”. Santamaría, al concluir su intervención, se ha levantado y ha salido por la puerta.