La jueza de la dana rechaza investigar un chat de Emergencias con Pradas y Argüeso

El que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada al juzgado de Catarroja (Valencia), el pasado 12 de enero.

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana –la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024 en Valencia- ha rechazado indagar un grupo de WhatsApp denominado “Emergencias” del que formaban parte el que fuera mano derecha y jefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, José Manuel Cuenca; la exconsejera de Justicia e Interior y principal investigada, Salomé Pradas; y quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso, según un auto notificado este jueves por la instructora Nuria Ruiz Tobarra.

La magistrada justifica que, el consentimiento que dio Cuenca en el juzgado fue para que se analizaran sus mensajes con distintos exaltos cargos de la Generalitat, como Pradas o Argüeso el 29 de octubre de 2024, día de la desgracia, y no contemplaba el cruce de comunicaciones con el resto de miembros del grupo de la aplicación de mensajería. La instructora rechaza así la petición de la acusación popular que ejerce Mai Mes.

En sus declaraciones como testigo, Cuenca tuvo que enfrentarse a explicar por qué devolvió a la Generalitat el móvil que usó el día de la desgracia formateado. El que fuera mano derecha de Mazón se presentó en el juzgado como un alto cargo que no dio órdenes sobre la gestión de la tragedia. Los wasaps que aportó a la causa la exconsejera imputada Pradas, sin embargo, desmontan esta tesis y sitúan al que fuera mano derecha del expresident como una pieza clave en el engranaje de la emergencia. “Salo, de confinar nada”, llegó a decirle el hombre de confianza de Mazón a la exconsejera y principal investigada.