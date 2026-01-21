Pérez Llorca cita el próximo 27 de enero a los portavoces de los grupos parlamentarios en busca de acuerdos

Juanfran Pérez Llorca en las Cortes Valencias, durante su discurso de investidura, el pasado 27 de noviembre.

PSPV y Vox confirman que irán a la reunión con el ‘president’ pero Compromís advierte que no irá mientras Carlos Mazón mantenga el acta de diputado

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha citado el próximo martes, 27 de enero, en el Palau de la Generalitat a los portavoces de los grupos parlamentarios en Les Corts a una ronda de reuniones de trabajo, desde el “respeto institucional” y con la voluntad de “llegar a acuerdos”.

El president ha señalado, en declaraciones este miércoles a los periodistas durante la presentación del Día de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que espera que los grupos parlamentarios “dejen al margen las discrepancias ideológicas” y acudan a estas reuniones que considera “necesarias”.

Pérez Llorca ha apelado asimismo al “respeto institucional” de todos los grupos y ha garantizado que su voluntad es “llegar a acuerdos”.

En el escrito remitido a los grupos parlamentarios (PSPV, Compromís y Vox), el president afirma que el pasado 27 de noviembre, durante el debate de su investidura en Les Corts, ofreció a todos los grupos políticos “diálogo” para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en las instituciones valencianas.

Recuerda asimismo que reivindicó el “máximo consenso posible” respecto a los grandes asuntos que necesitan los ciudadanos de la Comunitat.

Pérez Llorca ha convocado a los síndics de los grupos parlamentarios en el Palau de la Generalitat con el fin de “recoger sus aportaciones y mejoras” respecto a las propuestas que presentó en dicho debate, así como de “escuchar aquellas otras que su grupo considere oportunas”.

Espera que los grupos parlamentarios consideren esta iniciativa relevante y “necesaria”, y finaliza el escrito emplazándoles a formar parte de la “normalidad democrática que nos exigen alicantinos, castellonenses y valencianos a los líderes de todas las formaciones políticas”.

Llorca ha citado al síndic del PSPV, José Muñoz, a las 10.00 horas; al que seguirá el de Compromís, Joan Baldoví, a las 11.00; y el de Vox, José María Llanos, a las 12.00 horas, según fuentes de la Generalitat.

PSPV y Vox ya han confirmado que acudirán a la reunión convocada por Pérez Llorca, mientras Compromís no lo hará al considerar que no se puede hablar de normalidad democrática si el expresidente Carlos Mazón sigue como diputado del PP.

Renovación de órganos estatutarios

El presidente valenciano recogió en su discurso de investidura muchas de las exigencias y propuestas de la extrema derecha de Vox, si bien las vació de carga ideológica, sosteniendo que no son “ni de derechas ni de izquierdas”. Basta ya de tanta hipocresía”, afirmó entonces Pérez Llorca, quien añadió que las proposiciones que lanza “sin complejos” no van “de ideologías”, sino de “sentido común”.

En la reunión del próximo 27 de enero, Pérez Llorca pondrá sobre la mesa previsiblemente cuestiones como la posibilidad de nuevos presupuestos —se han prorrogado los de 2025—, la renovación de órganos estatutarios pendientes desde hace años como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes, así como del consejo de administración de la televisión pública autonómica À punt, donde en estos momentos no hay representación de los grupos de la oposición después de que PSPV y Compromís renunciaran a ello.