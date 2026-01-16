El 112-Euskadi supo que había al menos dos muertos por la dana a las 21:05, mientras Mazón aseguró que tuvo conocimiento de madrugada

El servicio de emergencias 112 del País Vasco atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio el 29 y 30 de octubre de octubre de 2024 relacionadas con las riadas que asolaron la provincia de Valencia y supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales a las 21:05 horas de ese día, según consta en un informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia.

En su comparecencia del pasado 17 de noviembre en el Congreso de Diputados, Carlos Mazón, entonces presidente en funciones de la Generalitat, aseguró que en la tarde de la dana “nadie sabía que la gente se estaba ahogando”, por eso acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento tras una comida de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro, que se inició sobre las 15 horas.

También afirmó entonces que “no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada”, hacia las cinco, una afirmación rebatida por varias informaciones y mensajes. Presidencia incidió en que Mazón aludía al conocimiento oficial, contrastado, y no oficioso.

En un whatsapp enviado por la consejera de Interior, Salomé Pradas, al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le informaba a las 16:28 horas había al menos un fallecido en Utiel. Mazón dimitió el pasado 3 de noviembre. Cuando arrancó el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) a las 17.00 horas, ya habían fallecido una docena de personas. Y al menos 56 cuando el entonces president terminó su comida, según el análisis del sumario del caso realizado por EL PAÍS.

El informe del 112-Euskadi, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por el director de Atención de Emergencias y Meteorología, Joseba Zorrilla. La jueza instructora de Catarroja solicitó al Gobierno vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi por derivación del 112 de la Comunitat Valenciana en aquella jornada trágica, que se saldó con 230 víctimas mortales.

En la respuesta, el Gobierno vasco da detalle de cada una de las llamadas que se recibieron entre las 18:15 horas del 29 de octubre, cuando un hombre residente en Bilbao llamó para decir que su mujer estaba en un chalé de Picassent que se estaba anegando, y las 17:18 del 30, cuando una persona llamó desde Ispaster (Vizcaya) porque no podía contactar con su hija en la Comunidad Valenciana.

En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Guipúzcoa) a las 20:26 horas para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que ésta se había ahogado.

El siguiente fallecido del que tuvieron constancia los técnicos que atendían el 112 del País Vasco fue a las 21:05 horas, cuando un comunicante que hablaba desde Vitoria informaba del fallecimiento de una persona en una nave industrial de Loriguilla. La mayoría de las comunicaciones corresponde a personas que tienen familiares o amigos en la Comunitat Valenciana que están en apuros o desaparecidos.

El informe del Gobierno vasco detalla que en muchos casos fue imposible transferir las llamadas a los servicios de emergencias de la Comunitat Valenciana, ni al 112, ni a la Guardia Civil o las policías locales de los municipios afectados por las riadas.