Muere Ricard Pérez Casado, el alcalde de Valencia que transformó el viejo cauce del Turia en un singular jardín

Ricard Pérez Casado, que fue alcalde socialista de Valencia entre 1979 y 1989, falleció este pasado lunes por la noche a los 80 años y ha sido incinerado este miércoles en una ceremonia íntima. Fue el segundo alcalde de la democracia en la ciudad, en la que ha dejado una huella imborrable solo por haber sido el promotor político de la transformación del antiguo cauce del río Turia, en el que el franquismo había proyectado un enjambre de autovías, en un jardín urbano que ahora ocupa 10 kilómetros de largo y 200 metros de ancho para disfrute de toda la ciudadanía.

Fue también el impulsor del Palau de la Música y el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, entre otros proyectos. Y en 1996 fue nombrado por la Unión europea administrador de la ciudad de Mostar (Bosnia-Herzegovina) tras el conflicto en la antigua Yugoslavia.

Su visión cosmopolita a partir de la reivindicación del carácter mediterráneo de Valencia impregnó toda su acción política e intelectual. Fue un visionario en su concepción de la ciudad como un lugar abierto de convivencia, en el que la cultura y los espacios verdes eran claves en el desarrollo urbanístico, lo que chocó con determinados intereses empresariales y con las posturas más reaccionarias de una ciudad que despertaba del ominoso letargo de la dictadura y pretendía convertirse en un referente del arco mediterráneo. Su idea del municipalismo era compartida por su amigo y entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall.

Con motivo del 35 aniversario del inicio del Jardín del Turia en 2022, cuyo primer tramo se encargó a Ricardo Bofill, Pérez Casado recordaba a este periódico el paseo que dio unos años atrás por el río con el arquitecto catalán fallecido ese mismo año: “Fue muy emocionante ver lo que hacía la gente: una familia comiéndose una tortilla de patata, unos niños jugando, los ciclistas por su carril, una pareja de enamorados, en fin, el espectáculo humano de la vida”

El jardín del Turia es la gran singularidad de la ciudad; un proyecto que ha tenido continuidad con todas los Gobiernos municipales, con independencia de su signo político; accesible; interclasista; transversal; un espacio verde y deportivo que cruza la ciudad de Poniente a Levante, y al que bajan miles de personas todos los días. Solo le falta su conexión final con el mar.

“Ahora el río tiene 100 padres, pero hay que mirar atrás para ver lo difícil que fue”, comentaba Pérez Casado a este periódico. “Las críticas que recibió de que no iría nadie, de que sería un vertedero, incluso había socialistas partidarios de las autopistas. También había tantas cosas por hacer en la ciudad, como suprimir los pasos a nivel, con los barrios absolutamente abandonados, que en el seno del Gobierno municipal del PSOE y del PCE hubo mucha discusión sobre las prioridades. Había trabas de todo tipo: el matadero tiraba las aguas a lo que quedaba de corriente del río… Yo tenía la idea básica de que, además de un jardín verde, debía unir una cadena de cultura, por eso el IVAM y el Palau de la Música están ahí. Al final, se hizo, y puedo decir que es el único proyecto europeo que ha tenido más de 100.000 opiniones de los ciudadanos”.

Nacido en 1945 en València, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universitat de València, Pérez Casado dirigió diversas consultoras en los campos de estudios económicos, sociológicos y territoriales, tras dimitir como alcalde en diciembre de 1988. Fue miembro del Consejo de Administración de Bancaja (1992-1996) y en 2000 volvió a la actividad pública y al ser elegido diputado nacional por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.

En 2004 fue nombrado presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo. También fue, entre otras cosas, el comisionado del Gobierno central para la celebración de la America’s Cup 2007. y administrador de la Unión Europea para la ciudad de Mostar (1996).

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha alabado a Ricard Pérez Casado, de quien ha dicho que deja “una huella imborrable, un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática”. “Un abrazo enorme a su familia y a quienes tuvieron la suerte de caminar a su lado”, señala en un mensaje en su cuenta de X.

El PSPV de la provincia de Valencia ha lamentado el fallecimiento de Pérez Casado, “figura clave” en la Transición, y ha destacado que fue el impulsor del Jardín del Turia, del Palau de la Música y de “la València moderna”. “Nuestro pésame a su familia y personas estimadas”, han agregado los socialistas en esta misma red social. De su lado, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha subrayado que la muerte de Pérez Casado es “la de una persona que asumió que ser alcalde es imaginar la ciudad, más allá de las lógicas de la inmediatez y el corto plazo político”. “En la València pensada por Ricard están los principales hitos de los que hoy estamos orgullosos”, ha resaltado.

La que fuera líder del PSPV en la capital valenciana y actual eurodiputada, Sandra Gómez, ha lamentado que “nos deja el autor de la mejor València: la que protegió el Saler, ajardinó nuestro río Turia y la llevó a la luz de la libertad y la cultura”. “La València de la que presumimos en postales o la que sale en los rankings como mejor ciudad del mundo para vivir lleva su sello. Como siento de forma sincera su adiós. Que la tierra le sea leve”, añade.