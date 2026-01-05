Los Reyes Magos se libran de la borrasca y llegan en barco a Valencia

Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado en barco a la ciudad de Valencia a las 16.30 horas. La amenaza de la borrasca Francis, que ha obligado a aplazar numerosas cabalgatas en el interior de la provincia y en algunas zonas de costa, ha estado presente todo el día. Pero a pesar de todo, los Reyes Magos han sido recibidos a las 16.30 horas por un numeroso grupo de familias con niños en la plaza de la Sal, en el puerto. Allí les aguardaban la fallera mayor infantil y los concejales de Fiestas y Fallas. La ilusión llenaba se ha apoderado de este enclave de la plaza de la Sal que es una novedad del itinerario y ha sido escogido porque, según el gobierno municipal, tiene más aforo y mejor visibilidad. El desfile se ha celebrado, pese a que la Agencia Estatal de Meteorología, la Aemet, daba un 65% de probabilidad de precipitaciones. Todo apunta a que será una cabalgata fría con una media de 6 grados durante la tarde. A las 18.00 horas, el termómetro marcaba 8 grados.

La cabalgata ha empezado a las 17.30 horas en el puente de las Flores y va a recorrer, según está previsto, la Porta de la Mar, la calle General Tovar, la calle de la Pau, la plaza de la Reina, la calle de San Vicente Mártir y por último, la plaza del Ayuntamiento, donde adorarán al niño Jesús en una tarima elevada acompañados de un ambiente musical. A lo largo del itinerario se han desplegado 2.500 sillas. Durante la cabalgata se lanzarán 4.000 kilos de caramelos sin gluten, 3.000 peluches, palos luminosos y coronas. La comitiva está compuesta por 1.300 personas y asociaciones y empresas como los clubes deportivos Valencia CF y Levante UD. Una de las novedades es Selene, la Diosa de la Ilusión, una figura de cinco metros. Como ocurre tradicionalmente, el desfile cuenta con la Estrella, que guía a los Reyes, y el Buzón Real, en el que los niños meten sus cartas con la lista de regalos. Para los espectáculos del séquito, se ha contado con empresas valencianas, según el Ayuntamiento.

En esta edición, Valencia pasa página de la dana que devastó buena parte de la provincia en octubre de 2024 y que tuvo un especial protagonismo en el desfile del año pasado. Asociaciones, colectivos y agrupaciones musicales de las zonas afectadas acompañaron a los Reyes. Como manda la tradición, los Reyes Magos subirán al balcón principal del Ayuntamiento desde un camión de bomberos y darán su mensaje, Tras estas palabras, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, donde les entregarán un obsequio.