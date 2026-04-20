Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
RCD Espanyol

Se confirma el cierre parcial del estadio del Espanyol en el partido contra el Levante

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al club periquito por los incidentes en el partido contra el Getafe

Los jugadores del Espanyol celebran la victoria tras el partido en una imagen de archivo. Enric Fontcuberta (EFE)
EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Comité de Disciplina de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha sancionado al Espanyol con el cierre parcial del RCDE Stadium después de que el 21 de marzo, la afición perica lanzara objetos en el partido contra el Getafe.

La sanción se hará efectiva en el próximo encuentro contra el Levante, el 27 de abril, en la que será la jornada 32 de la Liga. Concretamente, se cerrará el sector 100 de la grada, donde se identificaron los autores del lanzamiento, y afectará unas 344 localidades. En su lugar, se mostrará un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, tal como dicta el artículo 57 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Espanyol ya había sido advertido previamente por episodios similares, concretamente en los partidos contra el Barcelona y el Girona, por lo que la RFEF ha considerado que en esta ocasión el cierre parcial del estadio periquito era inevitable.

El club periquito ha insistido en un comunicado que condena “cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo” y que es “intolerante en el deporte”. El club ha afirmado que estas actuaciones son “protagonizadas por una minoría” que no representan los valores del Espanyol.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Pack de dos cocedores de huevos de silicona de Lékué. COMPRA POR 15,92€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_