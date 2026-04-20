Se confirma el cierre parcial del estadio del Espanyol en el partido contra el Levante

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al club periquito por los incidentes en el partido contra el Getafe

El Comité de Disciplina de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha sancionado al Espanyol con el cierre parcial del RCDE Stadium después de que el 21 de marzo, la afición perica lanzara objetos en el partido contra el Getafe.

La sanción se hará efectiva en el próximo encuentro contra el Levante, el 27 de abril, en la que será la jornada 32 de la Liga. Concretamente, se cerrará el sector 100 de la grada, donde se identificaron los autores del lanzamiento, y afectará unas 344 localidades. En su lugar, se mostrará un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, tal como dicta el artículo 57 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Espanyol ya había sido advertido previamente por episodios similares, concretamente en los partidos contra el Barcelona y el Girona, por lo que la RFEF ha considerado que en esta ocasión el cierre parcial del estadio periquito era inevitable.

El club periquito ha insistido en un comunicado que condena “cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo” y que es “intolerante en el deporte”. El club ha afirmado que estas actuaciones son “protagonizadas por una minoría” que no representan los valores del Espanyol.