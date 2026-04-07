La FIFA abre un expediente a la RFEF por los cánticos racistas en Cornellà
El máximo organismo del fútbol abre un procedimiento contra la federación por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto
La FIFA ha abierto este martes un expediente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos racistas de “Musulmán el que no bote” durante el partido amistoso en Cornellà entre España y Egipto. Al descanso del encuentro se mostró un mensaje en el videomarcador en el que se leía: “Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”. También por megafonía se pidió que se abstuvieran de hacer cánticos xenófobos e irrespetuosos. Según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la FIFA, el máximo organismo del fútbol ha abierto un procedimiento por los incidentes ocurridos en el amistoso.
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sobre los cánticos en el España - Egipto.— RFEF (@rfef) March 31, 2026
"Condenamos este tipo de actitudes".pic.twitter.com/jp3thN8ej4
El árbitro registró los incidentes en el acta del partido y esto, sumado a las quejas de la federación egipcia e incluso el pronunciamiento de Lamine Yamal en redes sociales, ha provocado que este suceso se eleve hasta el Comité Disciplinario de la FIFA.
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