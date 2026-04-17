Ricard Farin, afín a Junqueras, se impone en ERC Barcelona tras meses de crisis interna

Ricard Farin, afín a Junqueras y a la dirección del partido, ha ganado este viernes las elecciones internas de ERC en Barcelona con el 60,1% de los votos, imponiéndose a la lista encabezada por Rosa Suriñach, de Construïm Esquerra Barcelona, que ha obtenido el 36,1%. La participación se ha situado en el 72% del censo, según fuentes del partido. El resultado pone fin a meses de bloqueo en la federación barcelonesa y abre una nueva etapa en la organización.

La victoria de Farin, al frente de Activem Barcelona, refuerza al sector oficialista dentro de la poderosa federación barcelonesa y tendrá implicaciones directas en la estrategia del partido en la capital catalana de cara a las elecciones municipales de 2027. La nueva dirección deberá recomponer la unidad interna, definir el posicionamiento de la formación respecto al Gobierno municipal de Jaume Collboni e impulsar en un año la candidatura de Elisenda Alamany, la candidata del partido al Ayuntamiento.

A estos comicios estaban convocados algo más de 900 militantes con derecho a voto, que han participado de forma telemática entre las 10 .00 y las 19.00. La candidatura de Farin ha obtenido 393 votos (60,1%), frente a la candidatura de Suriñach, que ha recibido 236 (36,1%). Los votos en blanco han sido 25 (3,8%). La jornada electoral se ha desarrollado “sin incidencias”, según ERC. El proceso culminará este sábado con un congreso en la biblioteca Jaume Fuster, donde se proclamará oficialmente la candidatura ganadora y se dará inicio a la nueva etapa orgánica en la federación.

La federación barcelonesa es una pieza clave en el engranaje del partido: dirige el proceso electoral de cara a las municipales de 2027, controla la elaboración de listas y programa y tendría la última palabra en una eventual consulta a la militancia sobre pactos postelectorales. Este control explica el pulso interno. El sector crítico, que no disputó la candidatura de Elisenda Alamany porque la considera un activo electoral, busca ahora dirigir la federación para garantizar debate interno.

Las elecciones llegan tras una crisis sin precedentes en la Federación de Barcelona. La ruptura de la ejecutiva, en noviembre, en pleno debate sobre el reglamento para elegir al alcaldable, acabó con la dimisión de 9 de los 13 miembros —entre ellos el número dos, Miquel Colomé, y la propia Suriñach—, que denunciaron el alineamiento unilateral de la entonces presidenta, Creu Camacho, con la dirección nacional. Desde entonces, la federación ha quedado en una situación de interinidad. Un año antes, en junio de 2024, la movilización de la militancia saturó una votación, impulsada a toda prisa por Alamany, para decidir si ERC se integraba en el Gobierno de Collboni; y no se llegó a celebrar.

En este contexto efervescente, la disputa se ha articulado en torno a dos candidaturas. Por un lado, la liderada por Rosa Suriñach, vinculada al sector crítico, que apostaba por renovar el rumbo del partido y reforzar la autonomía de Barcelona. Suriñach es concejal desde hace tres años y afiliada al partido desde 2024,

Por otro, la encabezada por Ricard Farin, alineada con la dirección actual y partidaria de la continuidad. A sus 31 años, politólogo y dirigente del casal de Horta-Guinardó, Farin reivindica un perfil menos institucionalizado y llegó a las elecciones con ventaja al duplicar en avales a su rival (347 frente a 160).