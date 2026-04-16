El Govern financiará la mitad del precio de la matrícula de Medicina de la Universidad de Vic

Los estudiantes que quieran cursar Medicina en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic) verán reducido notablemente el precio de la matrícula el próximo curso. El Departamento de Universidades pondrá en marcha una línea de ayudas que permitirán reducir las tasas un 44%, pasando de los 13.500 euros por curso a 7.560 euros. Las ayudas se harán en forma de préstamo que el estudiante no tendrá que devolver si finaliza sus estudios en este campus privado. Actualmente, tras la reducción de las tasas de este curso, la matrícula en Medicina en las universidades públicas es de mil euros anuales, mientras en una privada como la Ramon Llull asciende a 19.000 euros.

La medida forma parte del plan del Govern para crear 700 nuevas plazas de Medicina durante los próximos cinco años, ya sea en universidades públicas y privadas. No obstante, de momento solo están autorizadas las del próximo curso: un total de 195 plazas nuevas, todas ellas en universidades privadas. De estas, 25 corresponden a Vic, que verá ampliada su oferta de 115 a 140 plazas. Además, la idea de la Generalitat es descentralizar estos estudios y tener una oferta de estos estudios a un precio asequible fuera de las capitales de provincia. “Creemos en las políticas que mejoren el acceso al territorio y queremos que los estudiantes finalicen sus estudios en la Cataluña central”, ha asegurado este miércoles la consejera de Universidades Núria Montserrat, en la presentación de las ayudas en Vic.

La Universitat de Vic tiene un régimen particular, que baila entre lo público y lo privado. De hecho, lo gestiona una fundación privada -Balmes-, pero sus miembros pertenecen principalmente a la administración -Generalitat, ayuntamientos…-. Además, el acceso a los estudios de la UVic se realiza vía Selectividad, como las públicas; y sus precios no son públicos, pero tampoco son tan elevados como el resto de privadas. La nueva línea de préstamos permitirá abaratar notablemente los estudios de Medicina en el campus de Vic, hasta ahora los más caros de su catálogo, y acercarlos a la media de precio del resto de grados, que rondan los 6.000 euros anuales.

Las ayudas se tramitarán en forma de una línea de préstamos condonables, pero que el alumno no deberá retornar si finaliza sus estudios en este campus. Si no lo hace, tendrá que devolver el importe proporcional, correspondiente a los años no cursados. En total, la Generalitat prevé una inyección de cuatro millones para financiar estas ayudas, inéditas hasta ahora, que se incluirán dentro del contrato programa, que es la forma jurídica en que el Departamento financia parte de los costes de mantenimiento de la universidad.

La Uvic ya cuenta con una línea de becas para facilitar el acceso a Medicina. Se trata de unas ayudas, que no dependen de la renta familiar, dotadas con 2.000 euros a descontar del precio de la matrícula, y que son compatibles con otras becas.