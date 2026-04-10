Cataluña prevé crear 700 nuevas plazas de Medicina en cinco años

El Govern se ha fijado la meta de crear 692 nuevas plazas de Medicina en cinco años. De momento solo hay autorizadas 195 nuevas para el próximo curso, en universidades privadas. Se pasaría así de las 1.333 actuales a 2.025 en el curso 2031-32. Es fuerte incremento forma parte del Plan integral de los estudios de Medicina en Cataluña, que se ha presentado este viernes en el marco de la jornada Presente y futuro de los estudios de Medicina en Cataluña, celebrada en el Palau de Pedralbes de Barcelona. El plan busca dar respuesta al déficit de médicos, aumentando el número de estudiantes. “Necesitamos más médicos y necesitamos que los jóvenes que quieren serlo puedan estudiar en las universidades catalanas”, ha destacado el presidente catalán Salvador Illa.

Año tras año centenares de estudiantes se quedan a las puertas de entrar en la carrera de Medicina, una de las más inaccesibles: durante años ha copado el primer puesto de la carrera con la nota de acceso más alta, 12,850, teniendo en cuenta los grados con más de 40 plazas. Esta elevada barrera se debe a la alta demanda para acceder a ella, pero una oferta de plazas muy baja. El número escaso de licenciados complica la problemática de la falta de médicos y la previsión de un alto volumen de jubilaciones en los próximos años.

Según el calendario previsto en el plan, el próximo curso se incrementa ya la oferta, pero de la mano de los campus privados. Así, la Ramon Llull tiene autorizadas la creación de 120 plazas en primer curso, l’Abat Oliba tendrá 50 y la de Vic, 25 nuevas. En total, 195 plazas, lo que representa el 28% del total previsto. El resto, según el plan, se crearán en universidades públicas.

El proyecto que se prevé que vea antes la luz, es la implantación de los estudios en Terrassa, una iniciativa impulsada en su momento por la Universidad Politécnica de Cataluña, pero que no logró la validación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario (AQU, en sus siglas en catalán). La UPC retiró el proyecto para tener más tiempo para aplicar todas las recomendaciones de la Agencia. Pero el plan presentado este viernes recoge la iniciativa, pero con un importante cambio: ahora será un plan interuniversitario que liderará la Universidad de Barcelona, pero contará con la colaboración de la Politécnica. Y es que la UB no tiene campus en la capital vallesana, pero sí un hospital acreditado para hacer las prácticas -Mútua de Terrassa-, mientras que la UPC tiene un potente campus en la ciudad, pero no acuerdos con centros sanitarios. Con todo, se trata de un proyecto “en fase de elaboración” y que prevé 50 nuevas plazas, que todavía no están autorizadas.

De cara al curso 2028-2029, el plan contempla 111 vacantes de nuevo acceso en diferentes universidades públicas, y en los tres cursos posteriores serán 112 nuevas cada año, lo que suma un total de 447. Con este incremento global, el Govern calcula que el número total de estudiantes de Medicina en Cataluña (de primer a sexto curso) pase de los 8.000 actuales a los 12.000 en el curso el 2031-2032.

Todos estos alumnos necesitarán equipamientos para realizar las prácticas, de modo que para evitar colapsos en el sistema, el plan contempla también agilizar los procesos de acreditación de centros sanitarios como hospitales universitarios. Según Universidades, se ha logrado reducir de 13 a seis meses la duración de todo el proceso administrativo. El año pasado ya se resolvieron los expedientes de cinco centros sanitarios y este año hay seis nuevos en tramitación.

Asimismo, el plan contempla una inversión de 100 millones de euros para reforzar el Campus Bellisens de la URV (60 millones) en Reus (Tarragona), el Campus Salud de la Universidad de Lleida (10,6 millones) y el Edificio MIES de la Universidad de Barcelona (30 millones).