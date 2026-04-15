El celador de Olot, condenado por matar a 11 ancianos, inicia su transición a mujer en prisión

El celador de Olot, Joan Vila Dilmé, comenzó hace más de un año su proceso de transición a mujer en el interior de la prisión de Puig de les Basses (Figueres) donde cumple una pena de 127 años por asesinar a 11 ancianos a los que cuidaba en la residencia La Caritat de Olot. Vila Dilmé ha elegido el nombre de Aura, y desde hace meses ha comunicado ya a su entorno en prisión su nuevo género. Desde hace un tiempo, Aura está ya en el módulo de mujeres de la prisión de Figueres, según fuentes penitenciarias. Su cambio no supone ningún tipo de cambio en la pena que cumple, sin ningún tipo de permisos concedidos desde su ingresó en 2010.

La decisión de Vila Dilmé se gestó hace meses, con el acompañamiento de los psicólogos del centro, y entidades feministas. Pero ya durante la investigación y el juicio de los crímenes cometidos por Vila Dilmé en la residencia en la que trabajaba, expresó que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Incluso presentó un informe pericial en el que argumentaba que parte de su tormento radicaba en esa situación.

Ya en prisión, Vila Dilmé tuvo tiempo de seguir terapia y de ahondar en sus sentimientos y su voluntad. Hasta que llegó a la decisión firme de transitar. La intención es llegar a operarse a través de la sanidad pública, para conseguir una transformación completa, según fuentes conocedoras del proceso. Vila Dilmé ya ha cambiado su apariencia: lleva el pelo más largo y también cambiado su forma de vestir, según esas mismas fuentes.

En el inicio del proceso, Vila Dilmé fue cambiada a un módulo más pequeño para ir poco a poco comunicado su nueva identidad. Finalmente, el proceso culminó con el traslado de Aura a un modulo de mujeres.

El Departamento de Justicia de Cataluña ha declinado facilitar cualquier tipo de información sobre el proceso. Pero recuerda que no se trata de un caso único en las prisiones catalanas. Recuerda que existe una norma para este tipo de situaciones, y que equipos especializados acompañan y asesoran a los presos.

La administración funciona en este caso como correa de transmisión con los servicios sanitarios cuando el preso desea operarse. Y es el Departamento de Salud quien valora y gestiona las acciones comunitarias. Sobre el módulo en el que son destinados estas personas, también señala que debe ser acorde al sexo con el que se identifica.