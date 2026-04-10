Dos detenidos en la Rambla de Girona tras negarse a identificarse y morder a varios agentes

La Policía Municipal y los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres que estaban bebiendo alcohol y pidiendo limosna en la Rambla de Girona (Gironès), manteniendo actitudes incívicas y creando sensación de inseguridad entre vecinos y turistas. Formaban parte de un grupo de cuatro hombres de estética punk que la policía estaba controlando desde que detectó su llegada a la ciudad a principios de semana. Ayer a última hora de la tarde estaban acompañados consumiendo alcohol en la vía pública y una patrulla de la Policía Municipal les fue a identificar. No solo se negaron a identificarse, sino que, en una actitud sumamente agresiva, empezaron a resistirse a los agentes, escupiendo, insultando e incluso mordiendo a uno de los agentes.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 19.40 horas de la tarde, cuando una patrulla, viendo que mantenían una actitud incívica en una zona muy concurrida, decidió identificarles. Los agentes les pidieron que se identificaran y uno de ellos se puso muy agresivo y se les encaró. Al ver el cariz que tomaba la actuación, pidieron refuerzos. Antes de que llegaran, se formó una aglomeración de gente al final de la Rambla, justo cuando pasaba una furgona de antidisturbios del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Girona, que bajaron a ver qué pasaba.

En ese momento el más agresivo de los hombres escupió en la cara del caporal de los Mossos, por lo que procedieron a detenerlo. Como se resistía, le redujeron en el suelo y fue cuando mordió a la altura del codo a otro agente de los antidisturbios de los Mossos. Mientras estaba en el suelo forcejeando, se lesionó la nariz al chocar la cara contra el suelo. Esto provocó que le saliera sangre de la nariz y aprovechó para escupirla hacia los agentes que estaban actuando. Además, también arañó y golpeó en un brazo a uno de ellos. Por todo esto, los Mossos detuvieron al hombre, sin antecedentes, de 36 años y origen marroquí, como presunto autor de un delito de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, y también le denunciaron por daños.

Mientras los agentes de los Mossos detenían al primer individuo, otro de ese grupo, de 26 años, de origen alemán y sin antecedentes, se puso muy agresivo con los agentes para intentar evitar que detuvieran a su compañero. Golpeó en el brazo a un agente de la Policía Municipal, que también le acabó deteniendo como presunto autor de un delito de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Los dos detenidos permanecen en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vista Alegre y en las próximas horas está previsto que pasen a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Girona. Cuatro agentes de los Mossos acabaron con contusiones leves.