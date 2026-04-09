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Cataluña
Detenciones

Dos detenidos por hacerse pasar por policías para robar en la AP-7

Ambas habían usado este método hasta en tres ocasiones

Coche de los Mossos d'Esquadra en una foto de archivo.EFE
EFE
Barcelona -
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Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos personas multirreincidentes que se hacían pasar por policías en la autopista AP-7 para robar a los usuarios de esta vía la altura de la Roca del Vallès (Barcelona).

Según han informado los Mossos en un comunicado, tenían 21 y 50 años y fueron detenidos el pasado 2 de abril cuando una conductora alertó a los agentes de que habían intentado pararla en plena autopista y, al no hacer caso, los delincuentes encendieron unas luces similares a las de un coche policial al tiempo que le hacían señales con una especie de linterna. Fue esto lo que la hizo dudar.

Al recibir el aviso, los Mossos interceptaron el vehículo con el que habían llevado a cabo hasta tres robos en el tramo norte de la AP-7 y fueron detenidos. Ambos cuentan con múltiples antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Se les imputa por varios delitos de hurto y de usurpación de funciones públicas, y a uno de ellos, además, por resistencia a agente de la autoridad y por conducción temeraria, ya que no tenía permiso de conducir.

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