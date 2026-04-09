Un apuñalamiento en un vagón de tren obliga a cortar la R1 entre Santa Susanna y Pineda
Una persona resulta herida en la pelea mientras el resto de viajeros saltan a las vías
La circulación de trenes de la línea R1 (la que va de Molins de Rei a Maçanet-Massanes por el Maresme) y de los regionales de Girona ha quedado interrumpida a primera hora de la tarde durante 30 minutos. Una incidencia que podría parecer similar a la de la colección de averías y retrasos con los que conviven, a diario, miles de usuarios pero, en esta ocasión, nada a tenido que ver ni Renfe ni Adif. Una pelea en el interior de uno de los vagones ha acabado con un detenido y una persona herida por arma blanca. Fruto de este suceso ha quedado parada la circulación ya que varios pasajeros han huido del vagón saltando a las vías.
Los hechos se remontan a las 14.30 horas de este jueves en un tren de la R1 que circulaba entre las estaciones de Santa Susanna y Pineda de Mar. Dos individuos han comenzado a pelearse, por causas que se investigan, dentro del vagón. Uno de ellos, de 30 años, ha mostrado un arma blanca y ha conseguido clavársela al otro pasajero. Algunos de los usuarios que estaban en el mismo vagón han accionado la palanca de seguridad y varios han saltado a las vías atemorizados con la agresión que acababan de presenciar.
En esos momentos, se ha paralizado la circulación de trenes en este punto de la vía ferroviaria. Los Mossos d’Esquadra se han personado en el lugar donde permanecía el tren inmovilizado junto a una ambulancia que ha trasladado al herido hasta un hospital cercano donde se le ha atendido de las lesiones leves que presentaba. El agresor ha sido detenido por los agentes de la policía catalana y será puesto, en las próximas horas, a disposición judicial.
La circulación de trenes ha quedado detenida durante algo más de 30 minutos y se ha restablecido una vez los agentes y la ambulancia han abandonado el lugar.
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