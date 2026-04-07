Cinco detenidos tras el robo fallido de un reloj de 25.000 euros en Barcelona

La Guardia Urbana detectó a los arrestados, integrantes de un grupo especializado, el domingo en Ciutat Vella

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenidoa cinco integrantes de un grupo especializado en el robo violento de relojes de lujo mientras intentaban sustraer un reloj valorado en 25.000 euros a un turista en el distrito de Ciutat Vella. Los detenidos fueron detectados el pasado domingo por agentes de paisano mientras seguían a unos turistas por Via Laietana.

El dispositivo preventivo de la Guardia Urbana consiguió frustrar el robo y detener a cinco implicados del grupo, que actúa con violencia.

Según un comunicado de la policía, en el robo intervino un arma blanca y la víctima sufrió lesiones leves.