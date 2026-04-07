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Cataluña
sucesos

Cinco detenidos tras el robo fallido de un reloj de 25.000 euros en Barcelona

La Guardia Urbana detectó a los arrestados, integrantes de un grupo especializado, el domingo en Ciutat Vella

Control policial de la Guardia Urbana Barcelona. Gianluca Battista
El País
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Barcelona -
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La Guardia Urbana de Barcelona ha detenidoa cinco integrantes de un grupo especializado en el robo violento de relojes de lujo mientras intentaban sustraer un reloj valorado en 25.000 euros a un turista en el distrito de Ciutat Vella. Los detenidos fueron detectados el pasado domingo por agentes de paisano mientras seguían a unos turistas por Via Laietana.

El dispositivo preventivo de la Guardia Urbana consiguió frustrar el robo y detener a cinco implicados del grupo, que actúa con violencia.

Según un comunicado de la policía, en el robo intervino un arma blanca y la víctima sufrió lesiones leves.

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