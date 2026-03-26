Barcelona se prepara para el Tour de Francia 2026

Ya ha empezado la cuenta atrás para la 113ª edición del Tour de Francia, con Barcelona como punto de partida del recorrido. Por eso, la ciudad condal vivirá este jueves 26 de marzo un gran acto ciudadano abierto a todos los vecinos y vecinas en el paseo Lluís Companys con motivo de los cien días que quedan para el inicio del Grand Départ del Tour, que se celebrará del 4 al 6 de julio. Se trata de una cita histórica, ya que Barcelona volverá a situarse en el foco del ciclismo internacional como salida oficial de la carrera más prestigiosa del mundo. La celebración contará con una amplia oferta de actividades para todos los miembros de la familia, así como un homenaje a los clubes históricos de ciclismo de la capital catalana y una actuación musical en directo.

A partir de las 17:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de distintas iniciativas en bicicleta que les permitirán descubrir el ciclismo a través de juegos, circuitos y propuestas participativas, con el objetivo de fomentar la cultura ciclista desde edades tempranas. Además, a las 19:30 horas dará inicio un gran acto con muchas sorpresas, entre ellas, la activación del pulsador que pondrá en marcha el reloj de la cuenta atrás hacia el Grand Départ, uno de los momentos más esperados de la tarde. Este hecho marcará el inicio oficial de los últimos cien días antes de que empiece el Tour desde Barcelona.

Coincidiendo con esta activación, más de 70 edificios, monumentos, fuentes y espacios emblemáticos de la ciudad se iluminarán de color amarillo, el color icónico del Tour, para hacer visible que la gran cita ciclista está cada vez más cerca. Entre los más destacados se encuentran la Sagrada Familia, el Ayuntamiento de Barcelona, el Arc del Triomf o el Recinte Modernista de Sant Pau, entre otros.

Durante el transcurso de la velada, también se les dará un espacio a entidades como el Sport Ciclista Català (1912), la Agrupació Ciclista Montjuïc (1917), la Unió Esportiva de Sants (1922) o el Club Ciclista de Gràcia (1929), para reconocer su trayectoria y su aportación al deporte durante más de un siglo. El broche final llegará con la actuación musical del grupo catalán Doctor Prats, que actuarán en directo y estrenarán “Energia!”, la canción oficial del Grand Départ Barcelona 2026.

Barcelona no será la única ciudad volcada con esta celebración, sino que Tarragona y Granollers también se unirán a la fiesta. Por un lado, los tarraconenses podrán disfrutar de la actuación de la Xaranga Tocabemolls, que saldrá de la plaza Imperial Tarraco y se dirigirá hacia el Ayuntamiento, y del espectáculo Absurd de la compañía Circ Vermut en la plaza de la Font. Así como de un breve acto institucional para sumarse a la cuenta regresiva. En Granollers, además, contarán con una iluminación amarilla especial en la plaza de la Porxada y se descubrirá un gran maillot amarillo, recordando la llegada del Tour, el próximo 6 de julio.