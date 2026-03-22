Los Mossos investigan la muerte violenta de un joven en Olot

Los Mossos d’Esquadra investigan un crimen que ha tenido lugar este domingo en Olot (Garrotxa). Poco después de la una de la madrugada, una persona que andaba por la calle de la capital de la Garrotxa ha encontrado tirado en la vía pública a un joven sin vida y ha llamado al teléfono de emergencias 112. Al lugar han acudido patrullas de la Policía Local Y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que no han podido hacer nada por salvarle la vida. Los mossos han abierto una investigación para saber la identidad de la víctima y quien habría acabado con su vida.

Los servicios de emergencias han recibido la alerta poco después de la una de la madrugada de una persona que decía haber encontrado a un hombre joven, tirado en el suelo en la calle Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel de Olot, con signos de violencia. Al llegar los sanitarios, han confirmado que la víctima estaba muerta y que presentaba evidentes signos de violencia. Según las primeras informaciones, presentaba al menos una herida de arma blanca.

Una vez se ha confirmado que se trataba de una muerte violenta se han hecho cargo de la investigación del caso agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, que se han trasladado hasta el escenario del crimen. Los investigadores han hecho la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) del lugar y han intentado recoger todos los indicios y pruebas posibles para identificar a la víctima, que podría tener entre 25 y 30 años.

Los investigadores están intetando ahora reconstruir las últimas horas de su vida e identificar al autor de su muerte. Los agentes intentarán localizar si hay cámaras en algún establecimiento de la calle o del entorno para ver si hay imágenes que pueda haber captado a la víctima o incluso a su agresor o agresores.

La comitiva judicial se ha desplazado hasta el lugar y ha procedido el levantamiento del cadáver. El Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona donde los forenses está practicando la autopsia para averiguar su identidad y la causa exacta de la muerte. El juzgado de Instrucción de Olot que se ha hecho cargo del caso ha decretado el secreto del sumario. Se trata de la primera muerte violenta de este año 2026 en las comarcas de Girona.