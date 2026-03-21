Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en un local de Badalona
Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas trataron de reanimar a la víctima, que falleció en el lugar
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta de un hombre de 37 años ocurrida en la noche del viernes a este sábado en un local de Badalona.
La policía catalana, según han informado este sábado los Mossos, fue alertada sobre la una de la madrugada de que un hombre se encontraba gravemente herido en un local de Badalona. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuyos efectivos trataron de reanimar a la víctima, que finalmente falleció en el lugar.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación sobre este caso, que se encuentra bajo el secreto judicial.
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