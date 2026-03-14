La primera Nit de les Lletres Catalanes, los “Gaudí de la literatura”, se estrena con doce premios

Bajo la lluvia, el MNAC se preparaba la tarde de este sábado para acoger la primera Nit de les Lletres Catalanes. La ceremonia recoge el testigo de la Nit de Santa Llucia, que se celebraba tradicionalmente en diciembre, y ha añadido más premios en una gran gala que pretende ser “los Gaudí de la literatura”. Organizada por Òmnium Cultural y el Institut d’Estudis Catalans (es decir, la sociedad civil y la academia de la mano) y emitido por 3Cat, se celebró en la Sala Oval un acto más ambicioso que nunca, festivo, ágil y también muy reivindicativo, donde brillaron Antònia Carré-Pons i Carles Rebassa en los premios más esperados.

La intención de la ceremonia, según Xavier Antich, presidente de Òmnium, y Teresa Cabré, presidenta del IEC, es “reforzar el sentimiento de orgullo y autoestima” de la literatura catalana y “ganar prestigio y lectores” con “el acto de más impacto mediático d ela historia de la literatura catalana”. La transformación de los premios no ha llegado sin reticencias de parte de algunas voces del sector editorial en un momento en que teme por la concentración empresarial, sobre todo por el protagonismo de los tres grandes grupos editoriales, que otorgan la mayoría de premios a obra inédita, justo antes de Sant Jordi. Pero el tono de la gala fue sobre todo festivo y la mayoría de los premiados, escritores con trayectorias literarias reconocidas. Se repartieron doce premios, los tradicionales a novela, narrativa breve o poesía, pero también otros de nueva incorporación en la fiesta, de traducción o cómic, o de nueva creación, de literatura dramática o a un autor novel.

El acto fue presentado por Elisenda Pineda y Xavier Grasset, que funcionaron como tándem satírico, con gags sobre la crisis de Rodalies, la propuesta de eliminación de escritores catalanes de las lecturas obligatorias en Valencia o el conflicto de las pinturas de Sijena. El acto contó también con entrevistas de Alba Riera a los premiados; dúos de personalidades de la cultura muy variadas para la entrega de premios; la música de Triquell, Gemma Humet y Sandra Monfort; o danza con Ariadna Peya; y poesía de Josep Pedrals, que empezó el acto repasando la cadena del libro: “Si això s’ha de sostenir, ja us podeu posar a llegir”.

Los premios más esperados de la noche y los últimos en anunciar fueron el Sant Jordi, el premio a obra inédita mejor dotado de la literatura catalana (con 75.000 euros), y el premio Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, en este caso a obra publicada y dotado con 25.000 euros. El ganador del primero fue Carles Rebassa, escritor mallorquín que ya cuenta con varios libros de poemas, dos novelas y, pronto, un ensayo sobre Blai Bonet, la mayoría de ellos premiados. Ahora publicará la novela Prometeu de mil maneres (Univers), que trata sobre la lucha de clases y sobre el amor a partir de un protagonista que trabaja en un restaurante en Palma y vive una historia de amor temeraria. Como ya lo hizo en 2018, cuando ganó el premio Carles Riba, Rebassa ofreció un crítico discurso político: “Necesitamos una legislación que haga que el catalán sea imprescindible para vivir en los Països Catalans; y eso los virreyes y titellas que nos gobiernan no lo harán posible nunca".

El premio a la mejor novela del año, que se mantuvo en secreto para los finalistas hasta el propio anuncio de la gala, fue para Antònia Carré-Pons por La gran familia (Club Editor), la historia de dos hermanas hijas de un linaje de carniceros. La escritora agradeció el premio reclamando paridad de género para el año que viene, ya que dos de los diez finalistas eran mujeres.

En la categoría de narrativa para adultos, también se reconoció a la actriz Cristina Genebat con el premio Lo Somni al nuevo talento literario por Sorra, una novela sobre el efecto de la mirada masculina en mujeres de distinta edad, que publicará La Magrana en septiembre. Se trata de un premio que también ha alzado cierta polémica, por el hecho de que ya existen otros parecidos como el Documenta, de la editorial Altra. Finalmente, el escritor Marc Artigau, colaborador habitual en los libros del periodista Jordi Basté y cuentista radiofónico en RAC1, ganó el premio Mercè Rodoreda para narrativa corta por Aquest serà el nostre pou (Proa) que, según el autor, va sobre la “responsabilidad actual frente al colectivo”.

El mayor aplauso de la noche se lo llevaron las ilustradoras Pilarín Bayés y Roser Capdevila, que fueron las reponsables de anunciar el premio de literatura infantil para Víctor Borràs i Gasch por Animals que cauen del cel, un cuento sobre el recuerdo. Alejandro Palomas ganó el de literatura juvenil por Una veritat, una novela sobre “como la mirada de los niños afecta a la de los adultos”. El ganador, que ya había recibido el mismo premio doce años atrás, dedicó su discurso a dar apoyo a los profesores. Los libros se publicarán, respectivamente, en La Galera y Elastic Books.

El ganador del premio Carles Riba de poesía fue Jaume Coll Mariné por Com les fulles (Proa), que resumía como un poemario sobre “la pequeña estupefacción ante el mundo, que es ser consciente que una persona no es más que una hoja”. Y Josep R. Cerdà ganó el premio de nueva creación Àngel Guimerà de literatura dramática, el género que suele recibir menos atención, por La segona línia. Como Rebassa, Cerdà es mallorquín y también se fija en el paisaje de la Mallorca actual, en este caso con una historia de atmósfera inquietante.

En las categorías de premios a obra publicada, Ramon Monton recibió el premio PEN Català Montserrat Franquesa por la traducción de la tetralogía Josep i els seus germans de Thomas Mann (Comanegra). Su largo e improvisado discurso de agradecimiento fue uno de los momentos de la gala: afirmó que es importante ir “a la raíz de los problemas, porque vamos hablando de la guerra y al final esto parecen los Goya”. Berta Cusó fue la ganadora del premio Vinyeta FICOMIC por La conca dels àngels (Pagès Editors), un libro sobre la guerra que dedicó a las mujeres que la sufren en todo el mundo.

La Nit de les Lletres Catalanes abarcó premios más allá de libros concretos, también reconoció la proyección y comunicación de la cultura catalana, en primer lugar a Paul Freedman, profesor de Historia en la Universidad de Yale, por la dedicación al estudio del pasado medieval de Cataluña. Y también se dio un premio ex aequo a los pódcast literarios La Contracoberta, de Clàudia Rius, y Club Tàndem, de Juliana Canet y Marina Porras.