Centenares de alumnos catalanes de FP de emergencias sanitarias se quedan sin prácticas en ambulancias

Centenares de alumnos que cursan el ciclo formativo de Emergencias sanitarias se han topado con la sorpresa de que no pueden realizar las prácticas en empresas de ambulancias porque estas se niegan a acoger alumnos menores de edad. La repentina decisión de las empresas está generando mucha angustia entre las familias, y preocupación en los institutos, porque la realización de las prácticas es obligatoria para obtener el título. Las ambulancias se escudan en que no existe una “regulación adecuada” del hecho de tener menores en situaciones de emergencias sanitarias y que inspección de trabajo ha abierto expedientes por ello. Educación acusa a las empresas de incumplir los convenios y ha creado un comité de crisis con Salud para buscar una solución.

En el instituto de FP Sanitaria de Vall d’Hebron ya se encontraron con este problema en mayo del año pasado, cuando algunas empresas de ambulancias empezaron a rechazar menores y ya les avisaron que esto sucedería este curso, de modo que pudieron avisar con tiempo a los alumnos, antes de matricularse. Durante este tiempo, los institutos se han reunido con el Departamento para dar una alternativa a las prácticas. “Pueden hacerlas en los CAP, en residencias, servicios de teleasistencia, e incluso se les da la posibilidad de cambiar parte de las prácticas por un trabajo o proyecto en el aula”, explica la directora Esther Giró. Pero estas alternativas no convencen a los centros. “Cuando se titulen, subirán solos a una ambulancia por primera vez. Los alumnos no saldrán con las competencias básicas para afrontar este reto”, añade Giró.

La situación también ha generado inquietud entre las familias. El hijo de Mari está cursando el primer curso del ciclo formativo. “Ya nos avisaron que había problemas con las prácticas, pero que estaba en vías de solución”, asegura. El curso que viene debe realizar las prácticas, pero teme que el problema continúe y no contempla una alternativa. “Si tienen que trabajar en emergencias, no van a responder igual habiendo hecho unas prácticas que un trabajo escrito”. La madre espera que su hijo pueda acabar los estudios a tiempo “porque quiere seguir estudiando y si esto se alarga perderá un año”. Mari ni señala a ninguna parte como culpable, lo que pide es “una solución” porque “el problema se conocía desde hace un año”. Desde el Departamento de Educación admiten que todavía no saben el número de alumnos afectado, porque justo empiezan a llegar las quejas, pero sí apuntan el curso pasado había 2.572 alumnos estudiando el ciclo de emergencias sanitarias. Pero en previsión “de una escalada del problema”, se ha abierto un comité de crisis con el Departamento de Salud para estudiar el caso y, especialmente, buscar soluciones. En este sentido, Educación asegura que está buscando “flexibilizar” las prácticas y que los alumnos puedan realizarlas en otros ámbitos de las emergencias sanitarias, como en centros sanitarios, por ejemplo.

Desde la patronal de las ambulancias defienden su decisión en la “inseguridad jurídica” que les ha generado el hecho de tener menores de edad y los expedientes abiertos por inspección de trabajo. “Hemos sufrido inspecciones que no ven esta actividad como una formación, sino como una relación laboral, confundiendo su naturaleza, lo que crea una inseguridad jurídica para las empresas, quedando sometidas a la interpretación que pueda hacer la inspección de trabajo”, asegura en un comunicado la Asociación Catalana de Empresas de Ambulancias de Cataluña (ACEA). Asimismo, la patronal asegura que, cuando se producen incidentes, “no hay definición clara de quién es el tutor legal”. “Cuando hay situaciones donde los menores tienen prohibida la entrada, no hay una solución real sobre quién se hace cargo del menor durante el tiempo en que la ambulancia debe efectuar la atención sanitaria”.

Educación acusa a las empresas de ambulancia de “incumplimiento del convenio” que tienen firmado con los centros educativos, que “no contemplan ninguna restricción” por ser menor de edad. Y añaden que también existe un seguro escolar obligatorio para cubrir al alumno ante cualquier incidente.