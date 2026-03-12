Barcelona tramitará el plan del futuro Museo Thyssen de Barcelona con el apoyo de Junts

El Ayuntamiento de Barcelona podrá tramitar el plan urbanístico del plan urbanístico del gobierno del alcalde Jaume Collboni para el futuro Museo Thyssen en el antiguo Cine Comedia con el apoyo de Junts. El partido ha anunciado este jueves que votará a favor de la modificación urbanística, lo que supone para el PSC tener mayoría y que salga adelante. Junts ha presumido de haber conseguido mayor protección del patrimonio, menos uso comercial y mejorar el programa museístico. Será la próxima semana en la votación en comisión de urbanismo y posteriormente, la votación definitiva en el pleno.

El voto favorable a la modificación del plan general metropolitano permitirá que camine un proyecto cultural que Junts entiende “de impacto internacional y que es bueno par ala ciudad, para el Eixample y que respeta el patrimonio que supone el Palau Marcet”. El proyecto ha protagonizado varias polémicas y recientemente los arquiectos lo criticaron y reclamaron al Ayuntamiento un proceso partipativo.

Junts ha destacado de su negociación con el gobierno municipal del PSC la protección patrimonial, con una versión final de la propuesta que “establece de forma clara el mantenimiento y restauración de las fachadas, la conservación del volumen original y la restitución original del chaflán”. El acuerdo fija que cualquier ampliación de volumen se subordinará a informes favorables del Departameento de Patrimonio. “Se recuperarán elementos que se habían perdido y los peatones se pararán a contemplar este edificio como lo hacen con la Pedrera o la Casa Batlló”, ha celebrado el jefe de filas de Junts en el consistorio, Jordi Martí.

Sobre la reducción del uso comercial (para restauración y comercio), Martí la ha calificado de “drástica” porque pasará del 25% del total (2.750 metros cuadrados) a un 16% (1.760 metros cuadrados). El acuerdo contempla prohibir que un eventual restaurante tenga entrada desde la calle, como se preveía en los documentos iniciales. En el hall del museo se propuso el espacio de restauración, una librería especializada, una tienda del museo y una dedicada a productos culturales. El Consistorio tumbó en verano la proposición de incluir la tercera tienda y, ahora, el restaurante pasaría a una terraza interior que no se verá desde la calle. Finalmente, los comercios han pasado a ser una tienda propia del museo y una librería especializada.

Por último, sobre la oferta cultural, Martí, ha asegurado que el proyecto “incorpora un programa detallado que incluye espacios de exposicon permanente y temproral, sala de actos, zonas de mediación y educación, espacios técnicos y reservas”. “No es un simple anuncio, sino un compromiso formal que garantiza un funcionamiento robusto y adaptado a los estándares contemporaneos”.

Por ahora, ni el ejecutivo de Collboni ni el equipo del futuro Museo Thyssen ha valorado el acuerdo.

Cómo será el nuevo Thyssen

El proyecto de reforma lo firman el estudio de arquitectura barcelonés OUA y el británico Casper Mueller Kneer Architects, por encargo de la plataforma de inversión inmobiliaria Stoneweg. La remodelación del futuro Thyssen supone renovar completamente el interior del edificio, respetando las fachadas del Palau Marcet, pero elevando su cota de altura.

La volumetría que se añadirá sobre el actual edificio del antiguo cine Comedia ha sido muy debatida desde que se hicieron públicos los primeros renders (imagen digital para simular el aspecto final) y ha sufrido una transformación considerable desde entonces. La volumetría nueva, dos plantas añadidas sobre el palau Marcet, ya no tendrá la máxima permitida que se había planteado inicialmente y se ha suavizado y minimizado. En ese nuevo edificio se situarán las colecciones temporales, así como el restaurante con una terraza interior que respetará las tejas antiguas del edificio.

En la planta de acceso y salida se situarán la tienda del museo y la librería especializada. La entrada también dará acceso a un auditorio y a la colección permanente, centrada en Barcelona y en el nacimiento del Eixample, con obras de la colección privada de Carmen Thyssen.