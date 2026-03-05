La prohibición de pisos turísticos en 2028 se extiende al entorno de Barcelona

Barcelona anunció en 2024 su intención de cerrar los 10.500 pisos turísticos que hay en la ciudad en 2028. Casi dos años después, la prohibición se extiende por los municipios del entorno: de los 12 colindantes con la capital catalana, cinco actuarán como Barcelona. Son L’Hospitalet de Llobregat (que tiene 523), Sant Adrià de Besòs (280), Esplugues de Llobregat (18), Cornellà (89) y Sant Feliu de Llobregat (15): su intención es cerrarlos. Todos tienen alcaldes del PSC, como Barcelona. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó el lunes que también los prohibiría, una decisión insólita en un alcalde del PP, pero este miércoles matizó sus palabras: prohibirá abrir más, pero mantendrá los 223 existentes, dijo. Del resto de municipios pegados a Barcelona, El Prat de Llobregat, que tiene 20 pisos turísticos; o Sant Cugat (gobernado por Junts), 94, mantendrán los que tienen y también las restrictivas condiciones que fijan para abrir más. En el caso de Cerdanyola del Vallès (11 viviendas de uso turístico) y Santa Coloma de Gramenet (47), los consistorios no han abierto el debate sobre el horizonte de 2028. Y Montcada i Reixac (12) y Sant Just Desvern no han respondido a la pregunta de este diario.

En verano de 2024, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni argumentó el cierre de pisos turísticos por la crisis de vivienda, defendió que cada piso de la ciudad tiene que ser para los vecinos y se acogió al decreto de la Generalitat por el que todas las licencias vigentes decaerán en 2028. Mientras, los Ayuntamientos que quieran viviendas de uso turístico, tendrán que redactar planes urbanísticos para decidir cuántos, dónde y en qué condiciones los quieren. En Barcelona, la receta pasará por no redactar ningún plan urbanístico. Las licencias se extinguirán sin relevo.

De hecho, cuando la Generalitat declaró la guerra a los pisos turísticos en 2023, la crisis de vivienda ya llevaba años expulsando vecinos de las ciudades. Por ello, tanto Barcelona como las poblaciones de su entorno habían tomado medidas al respecto. La capital catalana fijó la primera moratoria de nuevas licencias en 2014 y cerró el grifo a nuevas aperturas definitivamente en el Plan Urbanístico de Alojamientos Turísticos (el célebre PEUAT) con Ada Colau como alcaldesa. L’Hospitalet tardó más, pero en una sola modificación urbanística decidió no permitir nuevas aperturas “en todo el término municipal” y cerrar los pisos existentes en 2028. La segunda ciudad de Cataluña vio como se disparaba la oferta de alojamientos turísticos cuando Barcelona dijo basta. En algunos casos, se abrieron pisos u hoteles a pocos metros de la frontera entre las dos ciudades.

Más pionero fue Sant Adrià del Besòs, explica su concejal de Urbanismo, José A. Gras: “Nosotros en 2023 ya habíamos aprobado modificación del Plan General Metropolitano para limitar nuevas implantaciones y semanas después de la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, suspendimos la admisión de nuevas licencias y decidimos no admitir ni uno más”. En enero, la alcaldesa Filo Cañete y el propio Gras explicaban en las redes sociales: “En noviembre de 2028, tal y como permite la ley eliminaremos todos los pisos turísticos no renovando las autorizaciones vigentes”. En Santa Coloma en los últimos años se ha disparado la oferta turística: el grueso de las 280 viviendas de uso turístico se solicitaron entre la pandemia y 2023. Por su ubicación, pegada a Barcelona, cerca del Centro de Convenciones del Fòrum, del campus Besòs de la UPC y a tiro de piedra del futuro barrio de las Tres Chimeneas, la oferta hotelera también se ha disparado en el municipio: solo dos establecimientos han hecho multiplicar las habitaciones, de 65 a 800.

Cornellà modificó su planeamiento urbanístico para regular los usos alternativos de las viviendas residenciales a finales de 2025. La ciudad no concede nuevas licencias (tiene 89) desde 2023, coincidiendo con el decreto de la Generalitat, y “mantendrá la prohibición de pisos turísticos y no las renovará en 2028″, explicó el consistorio en noviembre pasado. “El Ayuntamiento quiere remarcar que la ciudad tiene una red de alojamientos turísticos suficiente para dar respuesta a la demanda de visitantes y el objetivo principal de la medida es preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda de los vecinos”, afirmó entonces. Con mucha menos oferta, 18 pisos turísticos, Esplugues acaba de aprobar una moratoria de nuevas licencias y ha aprobado inicialmente cerrar toda la oferta en 2028, explican fuentes del Ayuntamiento. E igual Sant Feliu, que tiene 15, dijo basta en 2023 y en 2028 no permitirá ni uno, según explica el consistorio.

En el caso de El Prat y Sant Cugat (el único municipio con frontera con Barcelona que gobierna Junts), la respuesta de los respectivos ayuntamientos es que la regulación actual ya es muy restrictiva, que los pisos turísticos no suponen un problema (20 y 94, respectivamente) y que por ahora mantendrán las normas urbanísticas. En vistas a 2028, la idea es mantener los abiertos.

Pese a la unanimidad entre los alcaldes sobre que los pisos de estas ciudades deben ser para sus ciudadanos, vale la pena recordar que antes de la fecha de noviembre de 2028, se celebrarán elecciones municipales.