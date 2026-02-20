Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Josep Lluís Trapero

La oposición pide que Trapero comparezca por “mentir” sobre un dispositivo policial

Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament una solicitud tras la visita del rey Felipe VI a Montserrat el pasado 23 de febrero

Josep Lluis Trapero, jefe de los mossos el Parlament de Cataluña en foto de archivo.Gianluca Battista
El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament una solicitud para que el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, vuelva a comparecer en la comisión de Interior por haber “mentido” sobre el dispositivo policial desplegado durante la visita del rey Felipe VI a Montserrat el pasado 23 de junio.

Con motivo de aquella visita, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó una protesta en la que se vivieron momentos de tensión entre algunos concentrados y los Mossos d’Esquadra. Los agentes identificaron y denunciaron por atentado a la autoridad a un manifestante al que acusaban de haber agredido con el palo de una bandera independentista a un policía. La denuncia, sin embargo, ha sido archivada.

Según los cuatro grupos, Trapero defendió “con vehemencia” en su última comparecencia en la comisión de Interior que el manifestante había golpeado a un agente y aseguró que el palo de la bandera “era una defensa extensible”. A juicio de estas formaciones, esa afirmación supuso “criminalizar los hechos y la concentración”. “Ahora que se ha demostrado que las manifestaciones de Trapero eran falsas”, sostienen, el director general de la Policía debe dar nuevas explicaciones ante la Cámara catalana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_