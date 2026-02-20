La oposición pide que Trapero comparezca por “mentir” sobre un dispositivo policial

Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament una solicitud tras la visita del rey Felipe VI a Montserrat el pasado 23 de febrero

Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament una solicitud para que el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, vuelva a comparecer en la comisión de Interior por haber “mentido” sobre el dispositivo policial desplegado durante la visita del rey Felipe VI a Montserrat el pasado 23 de junio.

Con motivo de aquella visita, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó una protesta en la que se vivieron momentos de tensión entre algunos concentrados y los Mossos d’Esquadra. Los agentes identificaron y denunciaron por atentado a la autoridad a un manifestante al que acusaban de haber agredido con el palo de una bandera independentista a un policía. La denuncia, sin embargo, ha sido archivada.

Según los cuatro grupos, Trapero defendió “con vehemencia” en su última comparecencia en la comisión de Interior que el manifestante había golpeado a un agente y aseguró que el palo de la bandera “era una defensa extensible”. A juicio de estas formaciones, esa afirmación supuso “criminalizar los hechos y la concentración”. “Ahora que se ha demostrado que las manifestaciones de Trapero eran falsas”, sostienen, el director general de la Policía debe dar nuevas explicaciones ante la Cámara catalana.