Detenido un activista que protestaba contra la toma de posesión de un concejal de Aliança en Santpedor

La irrupción de la extrema derecha independentista por la puerta de atrás en el Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona) ha encendido los ánimos de una parte de los vecinos. Jordi Soteras, que se presentó a las elecciones de 2023 con las siglas de Junts, ha tomado este martes posesión como concejal no adscrito, aunque actualmente es un cargo local de Aliança Catalana. Grupos antifascistas convocaron una protesta frente al consistorio para protestar por ese relevo que derivó en momentos de tensión con la policía local y los Mossos y acabó con un activista -un exjefe de lista de la CUP- detenido por resistencia a la autoridad.

“Esta silla de concejal se ocupará, pero seguirá siendo una anomalía democrática, ya que la persona que lo ocupará representas siglas distintas de las que la ciudadanía le votó”, afirmó este martes el alcalde, Agustí Comas (Esquerra Republicana) en un pleno donde los concejales apenas podían escucharse por los gritos y silbidos que los manifestantes proferían desde el exterior. La presencia de un colectivo de antifascistas frente a la capella de Sant Andreu, donde se celebró el pleno, derivó en enfrentamientos, sobre todo cuando la policía local permitió el acceso al pleno de miembros de Aliança Catalana, el partido que dirige Sílvia Orriols.

“Ha habido falta de honestidad y respeto por la política municipal, pero no podemos hacer más que respetar su voluntad, tiene todo el derecho”, reprochó el alcalde. Soteras se ha convertido en concejal por una carambola. La ruptura del pacto de gobierno entre ERC y Junts provocó la salida del número dos de esta última formación. Su puesto quedó vacante y ninguno de los siguientes seis candidatos en la lista quiso ocuparlo. Llegó el turno del número nueve, Soteras, un taxista de 49 años que se había presentado por Junts pero se fue desencantando del partido de Carles Puigdemont y, en este tiempo, se ha pasado a Aliança.

Soteras, que ahora es vicepresidente de Aliança Catalana del Bages-Berguedà, juró el martes el cargo entre las protestas de los concejales de la CUP, que pidieron reiteradamente la suspensión del pleno municipal. “No podemos esta jugada tan sucia. Nos han metido a la extrema derecha en medio del pleno cuando nadie la ha votado”, sostuvo Rubèn López, que ante la negativa del alcalde de suspender el pleno, optó por abandonarlo. López lamentó que la policía haya “elegido la gente que entraba” y que a la vez “impidiera entrar a gente del pueblo”.

La primera intervención de Soteras en el pleno fue para votar una moción sobre la intervención de los grupos municipales en medios de comunicación. Alegó que no había tenido tiempo de leerla con calma (se la entregaron el día antes) y decidió abstenerse. “Por si acaso”, dijo el nuevo concejal de Santpedor, una localidad del interior de menos de 8.000 habitantes en el interior de Cataluña, una zona donde Aliança quiere hacerse fuerte en las próximas elecciones municipales de 2027.