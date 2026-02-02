Aliança Catalana y la ultraderecha que se disfraza de izquierda: “Defiende a las mujeres, pero solo frente a los musulmanes”

El partido de Silvia Orriols irrumpe con fuerza en Cataluña al mezclar independentismo y xenofobia con símbolos de la izquierda para canalizar el malestar social

La lider de Aliança Catalana en el parlamento de Cataluña y alcadesa de Ripoll, Silvia Orriols, durante la inauguración de la nueva sede en la ciudad de Barcelona el pasado diciembre. Quique Garcia (EFE)

La ultraderecha catalana vive un auge sin precedentes con el ascenso de Aliança Catalana, una formación que combina el independentismo con un discurso marcadamente antiinmigración. Fundado por Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, el partido ha canalizado el malestar ciudadano por temas como la vivienda o la inmigración y, según los últimos sondeos, podría arrebatar votos a Junts hasta el punto de disputarle el tercer lugar en el Parlament. Su crecimiento ha sacudido el tablero político catalán y ha obligado a otros partidos a modificar su discurso, incorporando términos y preocupaciones que hasta ahora eran patrimonio de la extrema derecha.

El fenómeno de Aliança Catalana recuerda en algunos aspectos al ascenso de Vox, aunque con diferencias ideológicas notables: mientras Vox enarbola el nacionalismo español, Aliança se declara independentista catalana. No obstante, ambas formaciones comparten la retórica antisistema, el rechazo a la inmigración y la apropiación de símbolos tradicionalmente asociados a la izquierda, como la defensa de la diversidad sexual o los derechos sociales, que utilizan para apuntalar su discurso xenófobo. La estrategia discursiva de Orriols se asemeja a la de figuras como Marine Le Pen o Geert Wilders, camuflando su mensaje de ultraderecha bajo una apariencia más moderna y europeísta.

En este episodio dialoga con Ana Fuentes nuestro compañero Ángel Munárriz, periodista de la sección de política de EL PAÍS. Munárriz analiza el impacto político de Aliança Catalana, su retórica, las reacciones de los partidos tradicionales y la forma en que esta nueva extrema derecha logra camuflar su mensaje para atraer a votantes desencantados, incluso entre antiguos electores de izquierdas.

