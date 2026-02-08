La AP-7 se reabrirá al tráfico por completo en sentido sur tras el accidente mortal de Gelida

Vista de dron del personal de Renfe en las labores de encarrilamiento del convoy siniestrado junto a la autopista AP-7 cortada al tráfico en sentido sur.

La autopista AP-7 en sentido sur, entre Gelida y Martorell (Barcelona), se reabrirá completamente al tráfico a las tres horas de la próxima madrugada tras casi tres semanas cerrada a la circulación a consecuencia de un accidente mortal en Rodalies, ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel. Este eje viario básico quedó cerrado al tráfico en ese tramo el pasado enero a consecuencia del accidente que sufrió un tren de Rodalies el día 20 en Gelida al caer un muro de contención, que provocó la muerte del maquinista. La medida se tomó por el gran riesgo de derrumbe de la vía.

Más información Muere un maquinista del tren de Rodalies que chocó contra un muro en Gelida

El corte afectó a los tres carriles de la autopista en sentido Valencia desde la salida 170 de la autopista, un tramo que se reabrirá “en la hora valle” de esta madrugada gracias al avance de las obras de reconstrucción del muro de contención que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible bajo la vía.

“Agradezco el trabajo que han hecho las 24 horas del día el equipo del Ministerio, un trabajo ingente, inmenso, que ha sido muy importante para recuperar esta autopista”, ha dicho Lamiel, quien ha revelado que en las últimas semanas ha mantenido reuniones periódicas con los responsables de esa obra para ver su avance y analizar posibles soluciones para la pronta reapertura de la AP-7.

La autopista C-32 mantendrá levantadas hasta las 03.00 h de la próxima madrugada las barreras de los peajes de la calzada en sentido sur, como ha hecho desde el cierre de la AP-7, para seguir drenando el tráfico de salida de Barcelona.

Reapertura con radares

La reapertura de la AP-7 coincidirá con la implementación por parte de Tráfico de más radares móviles en esta vía, lo que hará que la velocidad de todo el tráfico que pase por los 344 kilómetros de la autopista queatraviesan Cataluña, desde La Jonquera, en la frontera gerundense conFrancia, y hasta Ulldecona, en Tarragona, esté controlada.

El Servicio Catalán de Tráfico aplicará así un plan que ha diseñado con el uso de radares fijos y los llamados “carros radar” móviles, que usará en coordinación con los controles que harán los Mossos, por lo que la velocidad estará vigilada en todos los tramos catalanes de la autopista.

Ese plan, ha reiterado Lamiel, se ha diseñado con la adquisición de seis nuevos “carros radar” para “reducir la siniestralidad y dominar la autopista”, la carretera catalana con más accidentes mortales, según las estadísticas de Tráfico.

El dispositivo alternativo a la AP-7 “ha funcionado”

Lamiel ha indicado que las medidas que se han adoptado en estas tres semanas para “balancear” el tráfico que normalmente circula por la AP-7 “han funcionado” y que lo han hecho, entre otras cosas, gracias a la colaboración “de los municipios más próximos” a los viales y la información ofrecida también a los representantes del sector de transportes de mercancías.

En las semanas de cierre de la autopista, que han coincidido con el parón y el servicio parcial en Rodalies, el tráfico ha aumentado en el anillo metropolitano de Barcelona un tres por ciento las dos primeras semanas y entre un 1,5 y un 2 por ciento en esta última.

Lamiel ha subrayado que liberar los peajes en la autopista C-32 “ha ido muy bien” porque esa vía ha absorbido buena parte del tráfico que habitualmente pasa por la AP-7, tanto en sentido norte como sur. Así, el paso de camiones ha subido un 200 por ciento, lo que ha convertido la C-32 “en la vía de distribución” de las mercancías.

También han funcionado los desvíos por la A-2, la C-31 y la B-23, aunque puntualmente en esta vía se anotaron descensos de tráfico al optar los vehículos por la C-32, que era gratuita.

“Lo que representa cortar una autopista como la AP-7 no está exento de problemas en las otras vías” alternativas, ha incidido Lamiel, quien ha subrayado que, pese a ello, el dispositivo “ha funcionado”.

El cambio en la distribución del tráfico no ha influido en la seguridad, ha reportado Lamiel, quien ha recordado que el año pasado por estas fechas, el número de muertos en las carreteras catalanas era de 14 y este es de 7. “Hay una reducción de muertos y heridos en una situación muy complicada”, ha subrayado.