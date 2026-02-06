El concejal Lluís Rabell deja el Ayuntamiento de Barcelona por motivos de salud

Los sustituirá Sara Belbeida, que asumirá las carteras de Educación y Plan de Barrios

El concejal Lluís Rabell ha renunciado a su escaño en el Ayuntamiento de Barcelona por motivos de salud y dejará el consejo municipal en el pleno de febrero para ser sustituido por Sara Belbeida, número 12 en la lista electoral socialista, según ha informado el Consistorio.

Lluís Rabell (Barcelona, 1954) ha sido responsable de dirigir las áreas del Plan de Barrios; Participación e Innovación Democrática; Educación y Personas Mayores; Memoria Democrática, y el distrito de Horta-Guinardó en el mandato del alcalde Jaume Collboni.

Rabell, que fue el número 7 de la lista electoral que encabezaba Collboni en mayo de 2023, ya dejó temporalmente el gobierno municipal entre noviembre de ese año y marzo de 2024 por motivos de salud tras detectársele un tumor en una revisión rutinaria.

Con la renuncia de Lluís Rabell, la actual comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Sara Belbeida, pasará a ser concejala y asumirá las carteras de Rabell, según ha indicado el Ayuntamiento.