Interior destina 0,8 millones para lectores de matrícula en municipios sin policía local

El Departamento de Interior invertirá 800.000 euros en una prueba piloto para subvencionar la instalación o mantenimiento de lectores de matrícula en los cerca de 60 municipios de Cataluña que no tienen policía local y que están adscritos al programa Lectio para que los Mossos d’Esquadra lean estos datos. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa junto a la directora general de Administración de Seguridad, Joana Ricardo, en la que han detallado que de los 945 municipios catalanes actualmente hay 730 sin policía local y de ellos únicamente entre 60 y 65 están por ahora adheridos al programa Lectio.

En una primera fase de esta prueba piloto -Interior aprueba hoy sus bases y la convocatoria saldrá a finales del primer trimestre de este año-, la Generalitat destinará un total de 800.000 euros para ayudar a los municipios sin policía local y adheridos al convenio Lectio -que garantiza que los Mossos son el único cuerpo autorizado para explotar los datos de las cámaras- para instalar o mantener lectores de matrículas. Estas ayudas irán destinadas tanto a los municipios que quieran ahora instalar cámaras lectoras de matrícula como a los que ya las pusieron tras sumarse al programa Lectio desde el 1 de enero de 2024.

En concreto, la prueba piloto prevé ayudas de hasta un máximo de 30.000 euros para instalar los lectores de matrículas y 450 euros para el mantenimiento, hasta un máximo de tres cámaras de este tipo por municipio. Posteriormente, se abrirá una segunda fase con una línea de ayudas por valor de 500.000 euros a la que podrán optar municipios que sí que tengan policías locales -en Cataluña es obligatorio que tengan policía local los municipios de más de 10.000 habitantes- y que igualmente estén adheridos al programa Lectio. Parlon ha anunciado que, en función de la evolución de esta prueba piloto, valorarán si amplían este tipo de ayudas en el futuro.

La consejera ha explicado que en sus reuniones con los alcaldes en las Juntas Locales de Seguridad se pone en evidencia la importancia de instalar lectores de matrículas para tratar de disuadir la comisión de delitos como robos en domicilios o el tráfico de drogas. Parlon ha explicado que a la Generalitat le interesa que todos los ayuntamientos que tengan conectadas estas cámaras firmen el convenio Lectio, ya que facilita la labor preventiva y de seguimiento de las redes criminales que se mueven por más de un municipio para cometer delitos como robos en vivienda o tráfico de drogas.