El concurso de la Generalitat para comprar una nueva sede en Madrid queda desierto

El concurso de la Generalitat de Cataluña para comprar un inmueble donde ubicar la delegación del gobierno catalán en Madrid, que se licitó por 27 millones de euros, ha quedado desierto y el Govern optará por iniciar un proceso para la compra directa. Fuentes del Departamento de la Presidencia, encargado del expediente, han informado a EFE de que el Govern puede proceder a la compra directa, con las mismas condiciones que la licitación, o hacer un nuevo concurso, revisando las condiciones, y que han apostado por la primera opción.

Tras quedar el concurso desierto, la consejería tendrá que hacer un estudio de mercado, coordinado con el Departamento de Economía, sobre los inmuebles susceptibles para la adquisición por la vía de la compra directa. En su pliego de condiciones, el Govern estableció que buscaba uno o varios inmuebles para instalar las dependencias administrativas de la Delegación del Govern en Madrid y el Centro Cultural-Librería Blanquerna así como un espacio destinado a uso residencial (que podía estar en otro edificio a menos de 250 metros) y -opcionalmente - seis plazas de aparcamiento.

Los inmuebles deberían estar en el distrito Centro o los barrios de Recoletos, Goya, Lista o Castellana y tener entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados de superficie construida para acoger la delegación del Govern y el centro cultural y entre 85 y 105 metros cuadrados para la vivienda. El concurso especificaba que el edificio debía incluir una vivienda con una habitación tipo suite con un baño; otro baño, una segunda habitación y un salón comedor.

Tras más de veinte años en la céntrica calle Alcalá, el año pasado, la delegación del Govern en Madrid y el Centro Cultural Blanquerna se mudaron, por la presión inmobiliaria, al barrio de Tetuán, más alejado del corazón de la ciudad. La mudanza se produjo Se trata de una ubicación “temporal” hasta la adquisición de los nuevos espacios, que el Govern quiere que estén “situados en un entorno cercano al Congreso de los Diputados, por temas institucionales, y a la vez, lo más cerca posible del eje cultural” de la capital, según figura en el pliego de condiciones.