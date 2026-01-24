Los peones de Feijóo en la batalla por la financiación

Uno de los nuevos lugares comunes surgidos en la España de las autonomías es ese que habla de las comunidades del PP y las comunidades del PSOE. Cabe entender que, en un mundo ideal, esta expresión podría ser fruto de una economía del lenguaje. Es más corta y sencilla que hablar de comunidades con gobierno de tal o de cual partido. En el mundo real, sin embargo, el sintagma expresa las más de las veces una mera cuantificación, e incluso exhibición, de poder partidista.

No es una creación semántica reciente. Ha habido un largo periodo en que tan afianzados estaban algunos partidos en los gobiernos de sus comunidades que Cataluña parecía pertenecer a CiU, Euskadi al PNV, Andalucía al PSOE y Galicia al PP. Pero ya se ha visto que no. La rueda de la política nunca deja de girar y ahora resulta que CiU ya no existe y en Cataluña gobierna el PSC; que en Andalucía gobierna el PP, y dónde más años seguidos lleva gobernando la derecha es en la comunidad autónoma de Castilla y León.

El hundimiento de las izquierdas en las elecciones locales y autonómicas de 2023 alumbró también un predominio de las derechas en nada menos que 11 comunidades. Y desde entonces, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, se presenta no solo como líder de las derechas, o de la oposición al gobierno de izquierdas en España, sino también como el verdadero jefe de lo que no deja de publicitar como las comunidades del PP. Es decir, el jefe político de más de media España. Donde reside el 70% de la población, recuerda de vez en cuando.

A los presidentes de las comunidades del PP, Núñez Feijóo les convoca y les reúne no para debatir sobre determinados asuntos sino para dictarles las decisiones que habrán de tomar sus respectivos gobiernos autónomos. Solemnes fotos de grupo, acuerdos unánimes contra el Gobierno del PSOE-Sumar y ataques a los separatistas. Este es el formato. Hay ahí, sin embargo, una flagrante contradicción, una demostración práctica de que para el PP los gobiernos de las comunidades no disponen de autonomía política, sino que están férreamente sujetos a lo que su partido decida según los intereses del líder en cada momento. Son los peones de Feijóo en la partida de ajedrez la política general.

Es lo se está viendo ahora con claridad acerca de la reforma de la financiación autonómica. Núñez Feijóo ha reunido a sus presidentes de gobiernos teóricamente autónomos no para que decidan lo que les conviene a sus comunidades, sino para ordenarles que rechacen la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. Y así crearle un grave problema con ERC, uno de los principales garantes de la mayoría parlamentaria de izquierdas que le sostiene.

Para estos presidentes autónomos no es nada fácil, porque están ante un proyecto cuidadosamente elaborado para que ninguna comunidad pierda y todas ganen. Tanto da. Feijóo les necesita como masa de maniobra para infligir una derrota a Sánchez en su carrera para alcanzar el palacio de la Moncloa. Lo que le convenga a cada una de estas comunidades es secundario y está siempre sometido al nivel político superior que para él es la pugna por la presidencia del Gobierno de España. Esta es la concepción de autonomía que se maneja en las solemnes cumbres de las comunidades del PP.