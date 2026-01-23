Ir al contenido
Los Mossos investigan el homicidio de una mujer en L’Hospitalet

Unos vecinos alertaron al escuchar una pelea y gritos en un local ocupado de la ciudad

Mossos d'esquadra
Rebeca Carranco
Rebeca Carranco
Los Mossos d’Esquadra investigan el homicidio de una mujer ayer por la tarde en L’Hospitalet de Llobregat. La mujer fue hallada muerta con heridas de arma blanca en un local ocupado de la ciudad. La policía catalana busca ahora a la persona que atacó a la víctima, sin que hasta el momento tengan una hipótesis clara sobre lo ocurrido.

La alerta llegó a las siete de la tarde de ayer, cuando los vecinos avisaron de que escuchaban gritos y una pelea en el interior de la nave de la calle de Santa Anna. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer muerta.

La División de Investigación Criminal (DIC) ha abierto una investigación y busca al autor del ataque. La policía catalana también intenta aclarar la relación entre la víctima y el atacante, para esclarecer si pudiese tratarse de un crimen de violencia machista.

