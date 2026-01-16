Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
SUCESOS

Localizado en la entrada de Roses el cadáver de la vecina de 78 años desaparecida el 4 de enero

La mujer, que padecía algún tipo de demencia, salió a caminar y ya no regresó a su casa

Muerto heridas de arma blanca en Molins de Rei
Marta Rodríguez
Marta Rodríguez
Girona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una persona que estaba caminando por la entrada de Roses (Alt Empordà), poco antes de las diez de la mañana, ha localizado entre unos matorrales el cadáver de una mujer. En seguida ha alertado al teléfono de emergencias 112 y hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra. A falta de confirmar a través de la autopsia su identidad, como no había ninguna otra persona denunciada como desaparecida en la zona y por la vestimenta que llevaba, casi con total seguridad se trata de María Flor García Castillo, la vecina de Roses de 78 años desaparecida el pasado día 4 de enero tras salir a pasear y no regresar a su casa.

Según fuentes de la investigación, María Flor, que vivía sola tras la reciente muerte de su marido, el pasado domingo salió de su casa para caminar por la localidad como hacía a menudo, pero en esta ocasión no regresó. Sus familiares lo denunciaron a la policía y el lunes se montó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de los Mossos, de la Policía Local y también los Bomberos de la Generalitat, que rastrearon una riera cercana, pero no hallaron ningún indicio que aportara alguna pista sobre el paradero de la anciana.

En vista que no se localizaba a la mujer, el pasado día 10 los Mossos d’Esquadra colgaron en a red “X” la foto de la desaparecida y su descripción, por si alguien la veía. Pelo corto canoso, con gafas, 1’70 cm de altura y complexión delgada. Vestía un abrigo color caqui-marrón y había salido con zapatillas de estar por casa. Advertía también la policía que podía estar desorientada.

Este viernes por la mañana, una persona que caminaba por la entrada de la localidad, a unos tres kilómetros de la vivienda de la mujer, ha hallado su cadáver. La autopsia que le practicarán los forenses del Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona deberá confirmar su identidad y determinar la causa de la muerte y si habría fallecido el mismo día de su desaparición o estuvo vagando desorientada algunos días, hasta que pereció.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marta Rodríguez
Marta Rodríguez
Corresponsal en Girona especializada en sucesos, judicial y medio ambiente. Es colaboradora de la Agencia EFE y GironaFM y lo ha sido de RNE y Catalunya Ràdio. Fue premiada como corresponsal de Catalunya Ràdio por Radio Associació y recibió el premio Carles Rahola de prensa local por un dosier coral sobre la situación de la justicia en Girona.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Detenido un ladrón que se dejó documentación a su nombre en el coche que asaltó nada más salir del juzgado por otro robo

Rafa Burgos | Alicante
Ayuso registro de objetores del aborto

Sanidad lleva a la justicia a Ayuso por no tener registro de objetores del aborto

Pablo Linde | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_