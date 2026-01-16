Localizado en la entrada de Roses el cadáver de la vecina de 78 años desaparecida el 4 de enero

Una persona que estaba caminando por la entrada de Roses (Alt Empordà), poco antes de las diez de la mañana, ha localizado entre unos matorrales el cadáver de una mujer. En seguida ha alertado al teléfono de emergencias 112 y hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra. A falta de confirmar a través de la autopsia su identidad, como no había ninguna otra persona denunciada como desaparecida en la zona y por la vestimenta que llevaba, casi con total seguridad se trata de María Flor García Castillo, la vecina de Roses de 78 años desaparecida el pasado día 4 de enero tras salir a pasear y no regresar a su casa.

Según fuentes de la investigación, María Flor, que vivía sola tras la reciente muerte de su marido, el pasado domingo salió de su casa para caminar por la localidad como hacía a menudo, pero en esta ocasión no regresó. Sus familiares lo denunciaron a la policía y el lunes se montó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de los Mossos, de la Policía Local y también los Bomberos de la Generalitat, que rastrearon una riera cercana, pero no hallaron ningún indicio que aportara alguna pista sobre el paradero de la anciana.

En vista que no se localizaba a la mujer, el pasado día 10 los Mossos d’Esquadra colgaron en a red “X” la foto de la desaparecida y su descripción, por si alguien la veía. Pelo corto canoso, con gafas, 1’70 cm de altura y complexión delgada. Vestía un abrigo color caqui-marrón y había salido con zapatillas de estar por casa. Advertía también la policía que podía estar desorientada.

Este viernes por la mañana, una persona que caminaba por la entrada de la localidad, a unos tres kilómetros de la vivienda de la mujer, ha hallado su cadáver. La autopsia que le practicarán los forenses del Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona deberá confirmar su identidad y determinar la causa de la muerte y si habría fallecido el mismo día de su desaparición o estuvo vagando desorientada algunos días, hasta que pereció.