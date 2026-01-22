Detenido un anciano por matar a su compañero de habitación en una residencia de León

La Guardia Civil ha detenido a un octogenario por la muerte de otro, de 88 años, en una residencia de ancianos de Santa Colomba de Somoza (León). El arrestado está acusado de asesinar, la madrugada del pasado domingo 18 de enero, a su compañero de habitación en el geriátrico Las Encinas. La subdelegación del Gobierno de León ha confirmado estos hechos acontecidos y ha detallado que el acusado del homicidio ha ingresado, después de haber pasado a disposición judicial, en un centro específico para personas de su edad en circunstancias similares. La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso y se encuentra investigando el crimen, sin que de momento hayan comunicado cuáles han sido los detonantes de este suceso.

Los agentes acudieron a la residencia de ancianos Las Encinas, en la localidad de Santa Colomba de Somoza de la comarca de la Maragatería, a instancias de los trabajadores del geriátrico. Estos avisaron a las autoridades en la madrugada del domingo, cuando constataron la muerte del hombre de 88 años y advirtieron que su compañero de habitación, también octogenario, era el probable causante del deceso.

La Policía judicial ha arrestado al individuo, a quien se le acusa de un delito de homicidio. Este anciano, a instancias del juez que coordina las pesquisas, ha ingresado en un centro de León habilitado para posibles responsables de crímenes que tengan edades elevadas, como en esta ocasión.