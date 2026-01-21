Pep Guardiola y Eduard Fernández participarán en el concierto por Palestina del 29 de enero

La campaña internacional y solidaria ‘Act X Palestine’ pondrá a la venta más entradas para el concierto que tendrá lugar el próximo 29 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que actuarán, entre otros, Bad Gyal, Amaia, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermín Muguruza, Yeray Cortés, Morad. El evento, cuyo fin es recaudar fondos para organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza contará también con la participación del actor Eduard Fernández, que conversará antes de que empiece la música con el fixer palestino Kayed Hammad, y el entrenador Pep Guardiola, que presentará el primer acto de la noche.

Los organizadores del concierto siguen desvelando detalles del concierto, en que también participarán Muschka o La Zowi. Según han explicado estos, el evento se ha concebido como una ópera contemporánea en seis movimientos: un preludio, un prólogo, tres actos y un epílogo. La finalidad es que, ya desde antes del concierto, el escenario se convierta en una gran plaza en la que ocurran cosas y desde la que se lance el manifiesto por Palestina.

A pesar de que primará la música, los impulsores del concierto han dotado al acontecimiento de carga política. Entre otros, estatá Arab Barguti, hijo del llíder palestino Marwan Barguti, que está en la cárcel desde 2002 y cuya liberación ha sido reclamada por intelectuales de todo el mundo recientemente en un manifiesto que ha fue firmado también por Pedro Almodóvar, Javier Cercas o Javier Bardem. También estará el intérprete y fixer gazatí Kayed Hammad, que conversará con Eduard Fernández. También está invitada la primera banda de rock de Gaza, Osprey V, aunque su traslado requiere que España les dé asilo para permitir su traslado seguro, según los organizadores.

El concierto contará también con la participación de 670 niños de los barrios de La Mina, La Florida y Bon Pastor, que en las semanas previas están participando en formaciones de cultura de la paz y asistirán junto a 74 formadores.

‘Act X Palestine’, impulsada mayoritariamente por entidades palestinas, es un proyecto internacional que escogió la ciudad de Barcelona como ”epicentro" de la campaña por el “historial de lucha” de la capital catalana, según las entidades convocantes. Los beneficios del concierto se destinarán a apoyar varios espacios culturales en Palestina. La ayuda se canalizará a través de la Palestinian Performing Arts Network y varios centros independientes, minimizando la intermediación. El proceso estará sometido a una auditoría externa e independiente para asegurar la transparencia de las aportaciones.