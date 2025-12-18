Bad Gyal, Oques Grasses, Morad o Amaia actuarán por Palestina el 29 de enero en Barcelona

El concierto también contará con Lluís Llach, Fermín Muguruza, Yeray Cortés o La Zowi y el apoyo del entrenador Pep Guardiola y el actor Eduard Fernàndez

La campaña internacional y solidaria ‘Act X Palestine’ organizará el próximo 29 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona un concierto para recaudar fondos para organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza, en el que actuarán, entre otros, Oques Grasses, Bad Gyal, Amaia, Lluís Llach, Fermín Muguruza, Yeray Cortés, Morad y La Zowi. El concierto pretende ser “un grito colectivo para reivindicar el papel de la cultura para entender la situación de Palestina”, según ha explicado este jueves la portavoz de la campaña, Nora Miralles, en la presentación del concierto solidario en la sala Apolo.

Un nutrido cartel de artistas se subirá al escenario para apoyar al pueblo palestino, en un concierto coordinado por ‘Act X Palestine’, que ya ha organizado otros eventos en España y en Barcelona. A los nombres mencionados, se sumarán Tinariwen, llegados desde Mali, o Zaho de Sagazan, procedentes de Francia. Pero el núcleo de la propuesta musical es sobre todo la participación de voces palestinas como la cantante Zeyne o la también artista Lina Makoul, entre otros referentes con proyección internacional.

En la presentación del evento, un representante de una de las organizaciones que colaboran en la campaña, Palestinian Performing Arts Network (PPAN), ha participado por videollamada desde Palestina, y ha reivindicado que “el arte, la alegría, el amor y la vida son resistencia” y que “lo que la comunidad palestina necesita en general es esperanza, justicia y paz para el futuro”.

El cartel cuenta con más de veinte bandas y cantantes, algunos procedentes de Palestina y otros del panorama nacional, como el valenciano Xavi Sarrià y la cantante de origen sirio Salma Alhakim. Además, han confirmado su asistencia y apoyo personalidades destacadas del panorama cultural y deportivo, como el entrenador de fútbol Pep Guardiola o el actor Eduard Fernández.

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta este viernes a las 10.00 h en la web www.actxpalestine.com/concert-manifest a un precio que va de los 25 y 45 euros. Además, se habilitará una fila cero para aquellas personas que no puedan asistir pero quieran hacer un donativo.

‘Act X Palestine’, impulsada mayoritariamente por entidades palestinas, es un proyecto internacional que escogió la ciudad de Barcelona como ”epicentro" de la campaña por el “historial de lucha” de la capital catalana, según ha explicado la organización. En esta línea, Nora Miralles ha destacado que una de las claves del movimiento es el “boicot cultural y deportivo”, por eso uno de los actos más destacados fue el partido entre Palestina y Cataluña, que tuvo lugar el pasado noviembre pasado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La plataforma también ha organizado ya más de cien conciertos por todo el territorio de Cataluña, y ha publicado el libro Un crit pels infants de Gaza, editado por las periodistas Txell Feixas y Cristina Mas, cuyos fondos irán íntegramente destinados a organizaciones de ayuda humanitaria que actúan en el territorio en conflicto con Israel.